Stasera tutto è possibile, pagelle seconda puntata: De Martino verso Sanremo (7), Carmen convince (8)

Martedì 4 febbraio è andata in onda su Rai2 la seconda puntata del divertente comedy show, giunto alla sua undicesima edizione: come sempre, risate e divertimento assicurati

Fonte: Ansa Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Ancora divertimento e tante risate con Stasera tutto è possibile. Anche la seconda puntata dell’undicesima edizione del comedy show non ha tradito le aspettative. Stefano De Martino ha guidato, come sempre, la serata con garbo e verve dopo i buoni ascolti raggiunti con la puntata d’esordio, che è stata seguita da oltre due milioni di telespettatori.

Un format scatenato, con giochi esilaranti e fuori dagli schemi, dove la parola d’ordine è solo una: ridere a crepapelle. E questa volta gli ospiti Carmen Di Pietro, Mara Maionchi, Ciro Priello e Giulia Vecchio hanno aggiunto parecchio brio ad un cast già di per sé spumeggiante, con presenze fisse ormai assolutamente irrinunciabili come Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Peppe Iodice ed Herbert Ballerina.

Stefano De Martino fa le prove per Sanremo, voto 7

Stefano De Martino è un conduttore in carriera. E la conduzione del Festival di Sanremo sembra essere proprio dietro l’angolo: da tempo si vocifera della sua presenza per l’edizione 2027, subito dopo quella di Carlo Conti che per ora si occuperà anche di quella del prossimo anno. Nell’attesa l’ex marito di Belen Rodriguez si diverte a fare delle prove.

Alla seconda puntata di Stasera tutto è possibile è stata allestita una divertente riproduzione della kermesse musicale, con tanto di Carmen Di Pietro nelle vesti di co-conduttrice. De Martino si è mostrato all’altezza: è evidente che ci crede, che lo desidera (ma del resto, chi non sogna di calcare il palco dell’Ariston?). Il 35enne deve ovviamente fare ancora un bel po’ di esperienza per raccogliere nel giusto modo un’eredità così importante. Ma ha dalla sua un vantaggio non da poco: il pubblico stravede per lui.

Carmen Di Pietro ha trovato il programma giusto, voto 8

Se a Tale e Quale Show Carmen Di Pietro era decisamente fuori format (ma ha saputo lo stesso ritagliarsi uno spazio da protagonista), diverso è il discorso per Stasera tutto è possibile. Qui la prezzemolina tv è a suo agio e si vede. La sua simpatia fuori dagli schemi si sposa perfettamente con le varie prove della trasmissione. Gioco dopo gioco ha saputo regalare allegria e divertimento, riuscendo a rivelarsi anche un’ottima spalla comica per veri talenti della comicità come Biagio Izzo e Peppe Iodice. E in molti hanno chiesto sui social di rivederla ancora una volta in studio…

Giulia Vecchio e Ciro Priello talenti da valorizzare, voto 8

Bella, brava e davvero talentuosa: è Giulia Vecchio. Non solo Bianca Guaccero (di cui si parla tanto in questo periodo), il mondo dello spettacolo italiano è pieno di artiste complete, che sanno recitare, cantare e ballare. E la Vecchio è una di queste. Conosciuta ai più come Anna de Il Paradiso delle Signore, in realtà Giulia ha molte altre doti tra cui la simpatia che ha saputo sfruttare appieno a Stasera tutto è possibile. Una showgirl a tutto tondo che meriterebbe sicuramente maggiore spazio in televisione.

Lo stesso si può dire di Ciro Priello, che è molto più di un semplice comico e youtuber napoletano. È un attore, un cantante, un ballerino. Versatile. E molto abile nell’ardua tecnica dell’improvvisazione, come rivelato a Stasera tutto è possibile. Qualche anno fa, a Tale e Quale Show, aveva fatto conoscere le sue qualità al grande pubblico e alla corte di Stefano De Martino ha riconfermato il suo innegabile talento.