Stasera tutto è possibile, quando inizia il programma di Stefano De Martino

Stasera tuto è possibile torna su Rai 2: quando andrà in onda e gli ospiti della prima puntata.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino non si ferma e si prepara a tornare in tv con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Dopo il successo di Affari Tuoi, il conduttore è pronto a riprendere le redini di uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo.

Quando inizia Stasera tutto è possibile

L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio 2026: STEP riparte con tutta la squadra al completo. Accanto a Stefano De Martino i personaggi che hanno reso unico Stasera tutto è possibile, da Herbert Ballerina, arrivato anche ad Affari Tuoi, a Giovanni Esposito, sino a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Non mancheranno, ovviamente, tanti ospiti che animeranno, oltre al cast fisso, le puntate dello show Rai. Come di consueto Stasera tutto è possibile si potrà seguire su Rai 2 in prima serata lunedì 23 febbraio, ma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

La formula è sempre la stessa, con divertimento, sketch e risate. Al centro di tutto Stefano De Martino che ha saputo rendere originale e unica la trasmissione, trasformandola in un cult. Sul profilo Facebook dello show è arrivato proprio in questi giorni l’annuncio ufficiale. Il conduttore e il cast di STEP infatti sono tornati negli studi dell’Auditorium Rai di Napoli dove verranno registrate le puntate. “Ebbene sì, non vi siete liberati di STEP – si legge nell’annuncio -. Ci rivediamo il 23 febbraio con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile”.

Chi saranno gli ospiti delle prime puntate. Secondo le indiscrezioni emerse sui social ci saranno Mariasole Polliio, Lorella Cuccarini, Peppe Iodice e Brenda Lodigiani c he si metteranno alla prova con giochi divertenti, sketch esilaranti e prove cult come la celebre Stanza Inclinata.

Perché Stefano Martino ci ha ripensato su STEP

Il ritorno di Stasera tutto è possibile rappresenta una sorpresa per il pubblico. Stefano De Martino infatti aveva chiuso l’ultima puntata dello show in lacrime, con un discorso che aveva il sapore di un addio definitivo.

“Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni – aveva detto, visibilmente commosso -. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”.

Poco dopo il presentatore aveva confermato la volontà di non tornare al timone del programma. “Il futuro di STEP onestamente non lo conosco – aveva detto, indicando anche i suoi possibili successo nei The Jackal -. Rai2 è la rete dei comici. Ci ho tenuto fortemente che rimanesse lì, perché lasciare orfana questa rete? Penso di non rifarla, perché meglio di così è difficile ripetersi. Io candido al mio posto vedo bene Fabio Balsamo e Ciro Priello. Non necessariamente in questo ordine. A volte si invertono. Ma credo che loro abbiano una grande capacità di frequentare la comicità, conoscono bene la commedia dell’arte e siano attori che fanno bene la televisione. Suggerisco loro”.

Poi a sorpresa, il dietrofront, arrivato grazie anche all’affetto del pubblico nei confronti dello show. “Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l’affetto delle persone e l’amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme”, aveva annunciato De Martino.