Affari Tuoi, Stefano De Martino è decisivo. Maxi vincita grazie al Dottore

IPA Stefano De Martino

La puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi regala una maxi vincita. Il Dottore sorprende tutti con una proposta impossibile da rifiutare e Stefano De Martino dimostra, ancora una volta, di saper guidare i concorrenti fra scelte difficili, momenti divertenti e tanto intrattenimento.

Affari Tuoi, Camilla del Lazio sfida il Dottore

A giocare nella puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi è Camilla del Lazio. La concorrente partecipa al gioco condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 5. In studio con lei il marito Giulio, un pilota di linea, che l’ha seguita passo dopo passo in questa avventura.

La partita è iniziata con ottimi presupposti con tiri particolarmente fortunati che hanno consentito a Camilla di conservare i premi più consistenti da 100mila, 200mila e 300mila euro. Non sono mancate le offerte del Dottore che ha tentato tutto per tutto offrendo alla concorrente persino 50mila euro. Ma Camilla ha sempre rifiutato, andando avanti per la sua strada con l’obiettivo di ricomprare, grazie alla possibile vittoria, le sue fedi rubate.

E grazie al supporto di Stefano De Martino (e del pubblico) Camilla è riuscita a realizzare il suo sogno. Prima infatti si assicura 7mila euro in gettoni d’oro grazie al pacco che conteneva Gennarino, poi accetta la proposta straordinaria del Dottore che le offre ben 100mila euro. “Ogni scelta è importante, dunque è fondamentale ragionarci”, dice il conduttore, da sempre fondamentale per garantire la giusta lucidità ai concorrenti dello show di Rai 1.

Dopo averci riflettuto a lungo Camilla accetta l’offerta e torna a casa con ben 107mila euro. Una vincita straordinaria che arriva dopo una serie di puntate non proprio fortunate (come quella di Vito che aveva perso tutto) che avevano segnato il programma, grazie anche al supporto di Stefano De Martino.

Affari Tuoi sale negli ascolti: testa a testa con La Ruota della Fortuna

La sfida degli ascolti tv nell’access prime time si fa sempre più accesa e vede protagonisti Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ormai impegnati in un vero e proprio testa a testa. Il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino continua a crescere e a rafforzare la propria presenza nel palinsesto, registrando un aumento costante di spettatori e avvicinandosi sempre di più ai numeri del programma di Gerry Scotti su Canale 5. Le due trasmissioni si contendono sera dopo sera l’attenzione del pubblico, con dati di share molto ravvicinati che confermano la solidità di entrambi i format.

Nelle ultime settimane la trasmissione di Rai 1 ha registrato una crescita significativa di spettatori, sfiorando numeri molto simili a quelli della storica trasmissione di Gerry Scotti, con share pressoché equivalenti e decine di migliaia di telespettatori di distanza In particolare, Affari Tuoi sembra beneficiare di una rinnovata curiosità da parte dei telespettatori, complice anche la conduzione di De Martino, apprezzata per ritmo e freschezza. Una competizione serrata che rende l’access prime time uno degli spazi più vivaci e imprevedibili della televisione italiana.

