Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza: la folle scelta di Vito

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

È l’ultimo fine settimana prima di Natale e sono sempre di più gli italiani che trascorrono le serate in famiglia, in casa, magari comodamente spaparanzati sul divano a guardare il programma preferito dalla nonna. E la sfida del prime time diventa sempre più agguerrita. Per fortuna, suspence e colpi di scena ad Affari Tuoi non mancano mai. Nella serata di sabato 20 dicembre, a trovarsi in balia della sorte è lo spiritoso Vito dal Piemonte, il cui coraggio lascia Stefano Martino di stucco.

Vito fa arrabbiare tutti ad Affari Tuoi

Dopo la fortunatissima serata di venerdì, con la pacchista Giulia che torna a casa con un bottino da 100mila euro, stavolta è il turno di Vito, verace tassista in arrivo dal Piemonte. Il muscolosissimo concorrente si fa accompagnare nel gioco dalla mamma Nicoletta, che compensa la strabordante vivacità del figlio con un carattere pacato e discreto: mentre lui è un fiume di parole, lei parla solo quando strettamente necessario.

“Rifletti, pensaci, prenditi qualche secondo”: è ciò che mamma Nicoletta ripete al figlio Vito dopo ogni singola offerta del dottore. Per lui, d’altronde, la serata non è andata benissimo. Nonostante arrivi in finale con soli pacchi rossi, le cifre a sua disposizione non sono da capogiro. Il tassista piemontese si trova a dover scegliere tra i 30mila euro offerti dal dottore e la possibilità di puntare al misterioso pacco nero, mentre sul tabellone si leggono ancora le cifre 10.000 e 15.000.

E, dopo aver strappato assegno su assegno, tentenna proprio di fronte all’offerta che raddoppia la più alta cifra certa che la fortuna gli ha riservato. Dei consigli della mamma non se ne importa. “Cosa mi hai portato a fare” chiede lei senza speranze, mentre sui social gli spettatori non nascondono il proprio biasimo nei confronti del pacchista. “Adesso non fai più lo spavaldo?” scrivono su X, “mi viene voglia di togliere il volume prosegue qualcun altro”.

Il più paziente resta Stefano De Martino. “Qui c’è la differenza tra prudenza e gioco” sottolinea il conduttore, seppur anche lui, a un certo punto, sembra non poterne più dei tentennamenti del concorrente. Anche perché Stefano ben sa di non potersi dilungare troppo questa sera, con la finale di Ballando con le stelle che aspetta di partire. Ma Vito è imperterrito, ama la sfida e rifiuta la più alta offerta del dottore.

La sfortuna del pacco nero

Il pacco nero capitato in sorte a Vito è tra le più grandi novità di questa edizione di Affari Tuoi. Uno dei trucchetti – assieme al nuovo studio, al cucciolo mascotte Gennarino e alla presenza fissa di Herbert Ballerina – escogitati dalla trasmissione Rai per tener testa al rivale Mediaset, parliamo, naturalmente, de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

Il pacco nero è un pacco segreto, non riconoscibile se non fino alla sua apertura, il cui contenuto è sconosciuto persino al dottore. Il pacco nero può contenere al suo interno qualsiasi tra le 20 cifre messe in gioco, il suo valore oscilla dunque tra gli 0 e i 300.000 euro. Nel caso del povero Vito, la somma segreta era di appena 10 euro. Mai fidarsi del pacco nero.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!