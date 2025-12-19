Affari Tuoi, Giulia vince 100mila, beffa il Dottore. De Martino conferma: “Vigilia insieme”

IPA Stefano De Martino

Due assenza pesano sulla puntata di venerdì 19 dicembre ad Affari Tuoi. Stefano De Martino deve (ancora) fare a meno del suo braccio destro, l’immancabile Herbert Ballerina. Ma non è stato l’unico assente. Anche la concorrente della Liguria non è presente in studio. Da Gela per la Sicilia gioca Giulia, concorrente simpatica e spigliata alla ricerca del montepremi per vivere serenamente la ricerca di lavoro. Lei è infermiera e si è fatta accompagnare nella gara contro la sorte dalla mamma. Il conduttore, proprio a inizio puntata, ha fatto l’annuncio più gradito ai fan del programma: “Saremo con voi anche la Vigilia di Natale, il 24 dicembre”.

Herbert ancora assente, chi prende il suo posto

Herbert Ballerina ancora assente dalla studio di Affari Tuoi nella puntata di venerdì 19 dicembre. Il motivo? “Ha la febbre. Ci sta guardando da casa, lo salutiamo. Ritornerà tra domani e dopodomani”, aveva detto così Stefano De Martino nella puntata andata in onda il giorno prima, giovedì 18 dicembre.

L’ospite fisso del game show, presenza comica immancabile, sembra aver saltato una giornata di registrazioni. In una giornata solitamente vengono registrate due puntate. Così, come nella puntata andata in onda il giorno prima, anche venerdì Ballerina non è stato presente nell’access prime time di Rai 1.

Giulia vince 100.000 e beffa il Dottore

A giocare venerdì 19 dicembre è stata Giulia dalla Sicilia, da Gela, per la precisione. La partita, accompagnata dall’aiuto della mamma, è iniziata molto in salita. Nel primo pacco aperto ha infatti trovato i 200.000 euro. “Non siete miei amici stasera”, ha ironizzato la concorrente indicando i compagni pacchisti, insieme a lei per tante serate.

Dal tabellone sono poi spariti molti pacchi rossi, ma la conduttrice non si è persa d’animo. Ha rifiutato la prima offerta di cambio del Dottore e ha continuato per la sua strada. “Sono qua anche per giocare un po’” ha affermato almeno due volte durante la gara. La prima offerta, arrivata dopo alcuni tiri, è stata di 24mila euro, ma Giulia, ancora una volta, ha rifiutato. Poi però è arrivato il tiro che ha rischiato di compromettere tutto, Giulia e la mamma hanno infatti trovato il pacco da 300.000 mila euro. Un brutto colpo, che però non ha demoralizzato la ragazza 29enne, che ha continuato, caparbia, la sua partita.

Alla seconda offerta di cambio del Dottore però Giulia ha stupito tutti accettando il cambio. La concorrente ha lasciato il numero 15, pescato a inizio puntata. “Me lo dice il mio cuore”, ha spiegato. Ha preso dunque il numero 5. Il 5 ottobre 1924 è nato suo nonno; “Mi ha insegnato tutto”, ha spiegato. Ha raccontato anche di aver scoperto grazie a lui la passione calcistica per la Juventus aggiungendo che grazie a lui ha scoperto anche la passione per la Juventus. Un numero che ha portato con convinzione fino alla fine della puntata e che l’ha premiata, poiché conteneva la cifra che si è portata a casa, 100mila euro.

Stefano De Martino e la notizia più lieta: “Vigilia insieme”

A inizio puntata Stefano De Martino ha dato una lieta notizia ai telespettatori appassionati del programma. Affari Tuoi non si fermerà completamente durante le feste, ma andrà in onda anche il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. “Vigilia insieme, ha esultato il conduttore.

