Ascolti tv del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico

IPA Gerry Scotti

Antonella Clerici è la regina del venerdì sera con The Voice Senior su Rai 1. Mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della soap turca, Tradimento. Nel prime time ci sono stati dei ritocchi sugli orari a causa dello sciopero generale ed approfittarne è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni, Canale 5 ha anticipato l’orario della Ruota della Fortuna, tappando i buchi nel palinsesto che si sono creati a causa dello sciopero.

Mentre in prima serata Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Senior non teme rivali. Oltre a Tradimento, su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano: La cura. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni.

Su Rai 3 è andato in onda Farwest e su Rai 2 il film Ronin. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 28 novembre

