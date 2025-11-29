Ascolti tv del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico

Antonella Clerici su Rai 1 non teme rivali con "The Voice Senior". Gerry Scotti ha cambiato orario su Canale 5 per i buchi nel palinsesto: gli ascolti

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato: 29 Novembre 2025 09:30

IPA
Gerry Scotti

Antonella Clerici è la regina del venerdì sera con The Voice Senior su Rai 1. Mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della soap turca, Tradimento. Nel prime time ci sono stati dei ritocchi sugli orari a causa dello sciopero generale ed approfittarne è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni, Canale 5 ha anticipato l’orario della Ruota della Fortuna, tappando i buchi nel palinsesto che si sono creati a causa dello sciopero.

Mentre in prima serata Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Senior non teme rivali. Oltre a Tradimento, su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano: La cura. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni.

Su Rai 3 è andato in onda Farwest e su Rai 2 il film Ronin. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

