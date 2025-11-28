Affari Tuoi, è razzia di pacchi rossi: la mossa di Stefano De Martino per risollevare la partita

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Stefano De Martino torna con una nuova puntata di Affari Tuoi: il 28 novembre Martina arriva in studio determinata e pronta a giocarsi la sua occasione in una partita che, fin dai primi minuti, si era messa parecchio in salita.

I gesti rassicuranti di Stefano, la simpatia spontanea di Herbert e un pizzico di fortuna le hanno permesso di giocare una partita di grandi emozioni.

“Affari Tuoi”, De Martino prova a tenere il timone: l’inizio è uno scossone

La concorrente di venerdì 28 novembre si chiama Martina, arriva dalla Sardegna e gioca, accanto alla mamma, con il pacco numero 19. La sua partita parte subito con un vento contrario, uno di quelli che mettono alla prova anche i più ottimisti.

Il primo tiro è già un colpo al cuore: sceglie l’11 della Toscana ricordando che è il numero di Gigi Riva, “che per noi sardi vale come Maradona per i napoletani”. Una dedica affettuosa, certo, ma che purtroppo non porta fortuna. Quel pacco contiene proprio i 300mila euro, il premio più alto della serata. In studio cala un attimo di gelo, subito stemperato da Stefano De Martino e Herbert con un sorriso: “Dai, il peggio è passato”.

Peccato che non sia esattamente così. Anche il secondo e il terzo pacco che la concorrente decide di aprire sono rossi, due colpi consecutivi che complicano ulteriormente la situazione. “Ricordiamo le regole: i blu sono quelli da trovare”, ripete ironicamente Herbert, mentre in studio cresce la tensione e la sensazione che la partita stia prendendo una piega sbagliata.

È una vera razzia di pacchi rossi, una sequenza quasi implacabile, finché Stefano De Martino non decide di cambiare energia nella sala. Invita tutti a prendersi un momento di calma, quasi una mini sessione di meditazione collettiva per aiutare la concorrente a ritrovare la concentrazione e invertire la rotta.

La mossa funziona. Dopo il respiro profondo dello studio arrivano finalmente due pacchi blu: 20 e 5 euro. Scelte che bastano a far risalire il morale e a rimettere in equilibrio una partita che sembrava già compromessa.

Martina fortunata in amore, ma anche al gioco

Martina rifiuta il primo cambio proposto dal Dottore e decide di andare avanti così, senza stravolgere la sua partita. In mezzo ai tanti rossi arrivano anche piccole sorprese che alleggeriscono l’aria, come lo 0 euro. Poco dopo arriva la prima offerta: 19mila euro.

“Lei ci ha permesso di studiare e realizzarci. Ci ha cresciuto col sorriso, nonostante le difficoltà di una donna che ha tirato su quattro figli da sola”, racconta parlando della mamma accanto a lei. Per Martina, quel legame è una vera fortuna in amore e proprio per questo vuole provare a ribaltare il vecchio mito secondo cui chi è fortunato in amore lo è meno al gioco. E infatti rifiuta l’offerta.

I pacchi continuano ad alternarsi tra colpi di scena e piccoli brividi: spunta il piccolo Gennarino, poi un rosso, poi un blu. Un saliscendi che riporta il Dottore a farsi vivo con una nuova proposta: un cambio.

Martina questa volta accetta. Lascia il suo 19 e sceglie il numero 4. Stefano la guarda e sorride:“Abbiamo detto che vogliamo sfatare un mito” dice, quando sbircia il contenuto del pacco 19. E sembra davvero andare così: nel 19 ci sono soltanto 50 euro.

Dopo aver rifiutato un’altra offerta, Martina chiama la sua amica del Friuli, ma le cose si complicano di nuovo: un altro pacco rosso. Il Dottore torna alla carica e propone un nuovo cambio. Martina, però, non se la sente. Il 4 per lei ha un valore affettivo, la lega a ricordi troppo importanti. E decide di tenerlo.

Da qui la partita si fa davvero interessante: in gioco restano 20mila, 30mila e il pacco nero. Una terna che mette pressione anche ai più lucidi. Il Dottore decide allora di offrirle 13mila euro, ma Martina resta coerente con il suo percorso: niente da fare, rifiuta anche questa offerta.

Alla fine, rimangono 20mila e 30mila. Martina torna a casa con 20mila euro: un bel gruzzolo considerata la partenza, e che conferma la sua fortuna anche nel gioco.

