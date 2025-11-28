La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui. E non manca il riferimento a De Martino

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Il 28 novembre, La Ruota della Fortuna ha regalato una puntata che mescola leggerezza, ironia e quella sana competizione televisiva che ormai è un marchio di fabbrica del programma.

Gerry Scotti, volto indiscusso dello show, è tornato a punzecchiare Samira Lui con la sua solita verve, mentre sullo sfondo è comparso anche un riferimento a Stefano De Martino, storico competitor dell’Access Prime Time.

Gerry stuzzica Samira e la serata si accende

La dinamica tra Gerry Scotti e Samira Lui è ormai uno degli ingredienti più riconoscibili del programma, e anche nella puntata del 28 novembre non è mancato quel gioco di ironie che alleggerisce il ritmo del preserale.

Appena Samira è scesa le scale, Gerry non si è tirato indietro: “Bella la sottoveste. Il vestito dov’è?”. E Samira, con un sorriso e la sua consueta eleganza che però non fa passare nulla, ha risposto: “L’ho dimenticato”.

“Stai bene con qualsiasi cosa ti metti addosso” chiude Gerry prima di iniziare la partita. In campo ci sono la campionessa Ludovica, Stefano e Samuele. Le prime manche scorrono tra intuizioni rapide e tabelloni risolti in pochi secondi, finché proprio una frase rivelata dal puzzle annuncia l’arrivo di un duo di ospiti speciali: Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo in studio: scatta la frecciata a De Martino

L’arrivo di Pio e Amedeo porta in studio quella scossa di caos controllato che solo loro sanno creare. Il duo entra, prende subito confidenza con Gerry e con Samira, e in pochi secondi l’atmosfera si trasforma: battute, improvvisazioni e una serie di frecciatine che colpiscono un po’ tutti. E ovviamente, nel mirino non poteva mancare Stefano De Martino.

Prima di lasciare il set, i due decidono di salutare i concorrenti uno per uno. Quando arrivano davanti al concorrente Stefano, parte la stoccata: “Ti chiami Stefano? Come ti permetti di chiamarti così e venire in questo programma? Cambia nome“. Un riferimento più che evidente al conduttore dell’Access Prime Time e alla sfida quotidiana tra i due programmi.

Gerry prova a stemperare il momento ricordando che “Stefano è un amico“, ma Pio e Amedeo rilanciano subito: “Recentemente l’ho visto all’ufficio di collocamento. Salutiamo Stefano, che registra la mattina per guardare la sera questo programma”.

Stefano conquista la ruota delle meraviglie

Dopo la parentesi comica di Pio e Amedeo, la puntata torna a concentrarsi sul gioco. Le sfide riprendono con ritmo serrato e ribaltano in pochi minuti l’equilibrio tra i concorrenti: Ludovica, campionessa in carica, perde terreno lasciando spazio a Stefano, che con una serie di intuizioni rapide si guadagna il titolo di nuovo campione.

Nella parte finale della puntata, Stefano si ritrova faccia a faccia con la ruota delle meraviglie. Il conduttore si mostra super fiducioso: nelle manche precedenti Stefano ha già dimostrato di avere riflessi pronti e un intuito invidiabile, e infatti la prima busta si colora di verde in pochissimi secondi.

Per quest’ultimo round della serata, decide di giocare di strategia: passa la seconda busta, che si colora di rosso, e punta tutto sulla terza. Una scelta che fa sorridere Gerry: “Orgoglioso del mio nuovo campione”.

All’inizio, Stefano si orienta sulla busta numero 1, ma dopo averci pensato la scambia proprio con la terza. E fa benissimo: si porta a casa altri 15 mila euro che si sommano ai 15 mila già vinti. Una chiusura di puntata davvero brillante per il suo nuovo percorso da campione.

