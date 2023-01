Francesco Mariottini, cosa fa oggi il ballerino di Amici e il legame con Gianni Sperti

Fonte: IPA Francesco Mariottini

Francesco Mariottini è tornato nella scuola di Amici: il ballerino, che aveva partecipato al talent show nella settima edizione, è stato chiamato da Maria De Filippi per giudicare un’importante sfida nella puntata di domenica 22 gennaio. L’artista viene spesso ricordato per un “incidente” con Gianni Sperti, allora ballerino professionista del programma.

Francesco Mariottini, la carriera del ballerino

La passione per il ballo Francesco Mariottini l’ha sviluppata fin da bambino: a undici anni cominciava già a muovere i primi passi di danza, riuscendo a ottenere una borsa di studio che lo porterà a Firenze, nella scuola di balletto di Toscana e Opus Ballet.

Il giovane si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2007, quando partecipò alla settima edizione di Amici. Nella scuola il ballerino era tra gli allievi più apprezzati, soprattutto da Alessandra Celentano, che ne ha sempre riconosciuto le qualità. Quell’anno la vittoria se la aggiudicò Marco Carta, ma il talento di Francesco non passò certo inosservato: al termine del talent, infatti, è entrato nel cast del musical Io Ballo, facendosi strada nel mondo della danza.

Ha preso la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio, mentre qualche anno dopo, dal 2010, è entrato nel corpo di ballo di Amici. Oltre ad alcune parti in fiction di successo, Mariottini ha lavorato per diversi compagnie di ballo, e nel 2015 è entrato a far parte, come solista, della compagnia Stadttheater Giessen – Tanzcompagnie e del Balletto di Monte-Carlo.

Francesco Mariottini e la caduta di Gianni Sperti ad Amici

Ancora oggi Francesco Mariottini è ricordato per un episodio molto particolare avvenuto proprio durante la sua permanenza nella scuola di Amici. Durante una sua performance nella fase finale del programma, il ballerino si esibì al fianco di Gianni Sperti, allora nel cast dei professionisti del talent show.

Nella coreografia Francesco aveva in programma due prese: se la prima fu eseguita perfettamente, la seconda non ebbe un esito positivo. Tra i passi, Mariottini avrebbe dovuto far saltare Sperti all’indietro: la presa però non gli riuscì alla perfezione, tanto che Gianni atterrò di faccia sul palco.

Un incidente di percorso che comunque non pregiudicò l’andamento del programma: nonostante la preoccupazione di Francesco (che si portò le mani alla bocca dopo la rovinosa caduta), il ballerino si rialzò come se nulla fosse, portando a termine la coreografia. Come si suol dire: “The show must go on!”.

Cosa fa oggi

Francesco Mariottini oggi è un ballerino affermato. Oltre alla sua esperienza da solista in Germania, continua a girare i palchi dei teatri più importanti d’Italia: è stato protagonista dello spettacolo teatrale Cenerentola. Nel 2022, invece, ha concluso la stagione interpretando Faust nell’omonima opera di Jean-Christophe Maillot.

L’artista è stato infatti chiamato da Maria De Filippi nella puntata di domenica 22 gennaio 2023 per giudicare una delle sfide più importanti della scuola di Amici. Un gradito ritorno per Francesco, che insieme a Virna Toppi e Riccardo Cocchi, ha decretato Isobel come vincitrice della categoria di ballo dell’ambita maglia dorata, che le ha dato l’accesso immediato al Serale. Tenerissimo l’abbraccio con la Celentano, la sua insegnante durante la sua permanenza tra i banchi della scuola, che si è anche complimentata con lui per il percorso che ha fatto dopo il talent show.