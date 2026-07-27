Fedez, le prime parole dopo il ricovero: “Quando aspetti l’ultima trasfusione di sangue”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Fedez

Dopo giorni di silenzio e apprensione per le sue condizioni di salute, Fedez è tornato a parlare. Lo ha fatto attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, il primo dopo il recente ricovero che lo ha costretto anche a sottoporsi a delle trasfusioni di sangue. Parole intime, cariche di consapevolezza, in cui il rapper racconta la paura vissuta e il nuovo modo con cui guarda alla vita.

“Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo”, scrive all’inizio del suo post, corredato da una foto in cui Federico Lucia guarda l’orizzonte.

Il cantante si sofferma sul valore del tempo, definendolo “l’unico bene prezioso che veramente abbiamo”, e ammette come spesso sia proprio la malattia a costringere a rivedere le proprie priorità. “A volte non ci pensiamo, ma il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo”, osserva.

“Ho temuto di non poter riabbracciare i miei figli”

Il passaggio più intenso del messaggio riguarda i momenti vissuti durante il ricovero. Fedez racconta senza filtri la paura provata mentre attendeva quella che definisce “l’ultima trasfusione di sangue”.

“Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì”, confessa. Un pensiero che si è fatto ancora più forte pensando alla sua famiglia e, in particolare, ai figli Leone, Vittoria e all’ultimo arrivato Edoardo Lupo, nato pochi giorni prima del suo arrivo al San Raffaele di Milano.

“In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora“. Un’esperienza che, spiega, gli ha insegnato come non sia importante ciò che si guarda, ma il significato che si riesce a cogliere: “Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.

Lo stop imposto dai medici: “Il mio corpo mi ha detto di fermarmi”

Nel messaggio Fedez lascia intendere che il ricovero rappresenta un nuovo campanello d’allarme dopo i numerosi problemi di salute affrontati negli ultimi anni.

“Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto: “Fermati””, scrive, aggiungendo che lo stesso invito gli è arrivato anche dai medici. Per questo motivo ha deciso di sospendere temporaneamente i suoi impegni.

“Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi”. Il rapper guarda al futuro con uno spirito diverso e conclude il suo messaggio con parole di gratitudine e speranza: “Mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”. Una promessa che lascia intendere la volontà di tornare ai propri progetti, ma soltanto dopo aver rimesso al primo posto la salute.

Fedez ringrazia i donatori di sangue: “Mi hanno salvato la vita. Di nuovo”

Dopo il lungo messaggio condiviso al rientro dall’ospedale, Fedez ha voluto mettere al centro di tutto pure il valore della donazione di sangue. Pubblicando tra le storie di Instagram la foto di una sacca per trasfusione, il rapper ha voluto ringraziare chi, in modo anonimo, ha contribuito a salvargli la vita.

“Non sarei qua se sei sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita. Di nuovo”, il suo commento. Poi un appello a riconoscere l’importanza dei donatori: “Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio tutti i donatori di sangue di questo Paese. Grazie ❤️”.