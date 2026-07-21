Fedez, perché è stato ricoverato in ospedale

Notte in ospedale per Fedez: il rapper è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano. Le condizioni non sono gravi, ma gli accertamenti continuano

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Fedez

Fedez resta ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato nella serata di lunedì 20 luglio dopo un accesso al pronto soccorso. Il rapper, all’anagrafe Federico Lucia, è stato trasportato nella struttura poco prima delle 22 e, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. I medici hanno comunque deciso di trattenerlo per effettuare tutti gli accertamenti necessari e chiarire l’origine del malessere.

Perché Fedez, perché è ricoverato a Milano

Si sospetta una patologia gastrointestinale, probabilmente legata all’utilizzo di farmaci antinfiammatori. Una ricostruzione che trova conferma nelle prime indiscrezioni raccolte da altre agenzie di stampa, secondo cui l’ex marito di Chiara Ferragni lamentava problemi gastrointestinali al suo arrivo nel nosocomio.

Saranno gli esami clinici in corso a stabilire con precisione l’entità del problema e a definire il quadro sanitario. La notizia del ricovero ha rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi fan hanno espresso vicinanza a Fedez, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e sull’eventuale data delle dimissioni. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal diretto interessato o dal suo entourage.

Il Fatebenefratelli è una struttura che Fedez conosce bene. Proprio nello stesso ospedale, nel 2023, era stato sottoposto a un intervento d’urgenza per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Un episodio che aveva suscitato forte apprensione e che era arrivato a poco più di un anno dall’operazione al pancreas eseguita all’ospedale San Raffaele per l’asportazione di un tumore neuroendocrino.

Alla luce dei suoi precedenti clinici, i sanitari hanno scelto di procedere con la massima prudenza, disponendo una serie di esami diagnostici per escludere eventuali complicazioni. Anche se le prime informazioni parlino di un quadro non grave, la storia sanitaria del cantante ha reso opportuno un monitoraggio costante prima di valutare le dimissioni.

Negli ultimi anni Fedez ha raccontato pubblicamente il proprio percorso di cura, condividendo con i suoi follower le difficoltà affrontate e il lungo recupero dopo gli interventi. Una testimonianza che ha contribuito ad accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici.

La nascita del terzo figlio e gli impegni sul palco

Il ricovero arriva a pochi giorni da un momento di grande felicità per l’artista. Il 18 luglio Fedez è diventato padre per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger, imprenditrice e stilista con cui fa coppia dall’estate del 2025. Lo stesso Federico aveva annunciato la nascita sui social, condividendo alcune immagini dall’ospedale San Raffaele e definendo il momento “una gioia così grande”.

Per Fedez si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Un evento che ha segnato una nuova fase della sua vita privata e che rende ancora più sentita l’attenzione intorno alle sue condizioni di salute.

Sul fronte professionale, Fedez è impegnato nella preparazione del concerto in programma il 25 settembre all’Unipol Forum di Assago. Al momento non risultano modifiche al calendario degli impegni, ma sarà l’evoluzione del quadro clinico a stabilire i tempi del ritorno alle normali attività.

L’auspicio è che gli accertamenti confermino la natura non grave del malessere e consentano al 36enne di lasciare presto l’ospedale.