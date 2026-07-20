Fedez e la foto del figlio Edoardo Lupo, la gaffe su Chiara Ferragni

Fedez ha scelto di condividere la prima foto del figlio Edoardo Lupo, ma ha commesso una piccola gaffe

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IPA Fedez e Giulia Honegger

In occasione della nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, frutto dell’amore per Giulia Honegger, Fedez ha commesso una piccola gaffe che non è passata inosservata ed è diventata virale su Tik Tok.

La foto del figlio di Fedez e la gaffe

Dopo qualche indiscrezione, Fedez ha finalmente svelato la nascita del figlio Edoardo Lupo. Il piccolo, nato dall’amore per Giulia Honegger, ha riempito di gioia la vita del rapper che ha voluto condividere questa grande emozione con i suoi fan.

Su Instagram infatti Fedez ha pubblicato una serie di foto che raccontano i momenti trascorsi in ospedale dopo la nascita di Edoardo Lupo. Lui e Giulia Honegger insieme al piccolo, commossi e innamorati, ma anche i disegni realizzati da Vittoria e Leone per il fratellino.

“Una gioia così grande”, ha commentato Fedez, aggiungendo anche un cuoricino bianco. Un messaggio dolcissimo pubblicato non solo su Instagram, ma anche su Facebook.

In tanti però hanno notato sui social un dettaglio molto particolare: Fedez non ha mai cambiato la sua foto profilo su Facebook. Dunque appare ancora in uno scatto insieme a Chiara Ferragni, felice e sorridente all’epoca dei Ferragnez.

Una piccola gaffe forse dovuta alla troppa emozione, ma anche l’ennesima dimostrazione, forse, di quanto il cantante sia andato avanti. Dopo il divorzio e un periodo difficile, segnato anche dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sul legame con Angelica Montini, Fedez ha saputo voltare pagina.

L’ha fatto grazie all’amore per Giulia Honegger e lo sta facendo, ancora di più, grazie al piccolo Edoardo Lupo. “Bene necessario”, ha commentato Carlo Conti sotto il post di Fedez, citando la canzone portata dal cantante a Sanremo 2026 insieme a Marco Masini e interpretando al meglio il suo pensiero.

La reazione di Chiara Ferragni

Nel frattempo in tanti si chiedono quale sia stata la reazione di Chiara Ferragni alla nascita del piccolo Edoardo Lupo. Fonti vicine all’influencer hanno sempre riferito l’esistenza di un rapporto sereno e amichevole con Giulia Honegger.

Sarebbe stata proprio quest’ultima a far riavvicinare Fedez e Chiara Ferragni che ora avrebbero ritrovato la serenità per il bene di Vittoria e Leone. L’imprenditrice digitale ha scelto di non mettere Like al post di Fedez, come si aspettavano in tanti, e non ha commentato pubblicamente il lieto evento.

Chiara ha scelto la via della privacy e con molta probabilità si sarà congratulata con l’ex marito e Giulia Honegger in privato. Oggi anche l’influencer, proprio come Fedez, ha voltato pagina iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Archiviata la storia d’amore tormentata con Tronchetti Provera, Chiara si è innamorata di Josè Hernandez.

La love story con l’imprenditore colombiano starebbe procedendo a gonfie vele e in un recente video pubblicato su Instagram, Chiara ha raccontato di essere molto cresciuta nell’ultimo periodo e di aver scoperto tante cose importanti su di sè.

“Tanti di voi riescono a capirmi anche se non ho mai parlato”, ha detto rivolgendosi ai fan e ringraziandoli per il sostegno che hanno sempre mostrato nei suoi confronti.