Chiara Ferragni, vacanze in Grecia con José Hernandez: syrma di lusso e bikini coloratissimi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Chiara Ferragni in Grecia

Chiara Ferragni sta trascorrendo la sua estate all’insegna del relax in Grecia, accanto al fidanzato José Hernandez. Tra acque cristalline e paesaggi mozzafiato a rubare la scena non sono solo i bellissimi outfit dell’influencer, ma anche la lussuosissima syrma che l’ha ospitata.

Chiara Ferragni, i look scelti a Milos

Prosegue all’insegna del lusso e del relax la vancanza in Grecia di Chiara Ferragni. La popolare influencer si trova a Milos in compagnia del fidanzato José Hernandez, e nelle scorse ore ha pubblicato un carousel che racconta i suoi ultimi giorni sull’isola: “Milos si è rivelata anche meglio di quello che immaginavo e adesso voglio visitare molte altre isole greche. Sono già stata a Mykonos, Santorini, Kos, Naxos, Hydra, Spetses, Paros, Antiparos, Rhodes, Milos e Kimolos. Quale dovrebbe essere la prossima?”, chiede l’imprenditrice digitale.

Scorrendo le immagini, oltre alle bellezze paesaggistiche, colpiscono gli outfit scelti da Chiara per le sue uscite in spiaggia. Di giorno l’influencer punta su coloratissimi bikini nelle tonalità del rosa e del rosso, ma non disdegna neppure modelli più semplici color nude.

Tuttavia, è dopo il tramonto che Chiara dà il meglio di sé con due bellissimi abiti estivi. Il primo è un maxi dress di colore bianco in lino con spalline sottilissime e una profonda scollatura sulla schiena. Il taglio della creazione è ampio e morbido, ed è impreziosito da un pannello di tessuto drappeggiato sul retro che crea un strascico leggero.

Il secondo è invece un lungo abito color azzurro polvere con scollo all’americana che lascia la schiena e i fianchi completamente scoperti. La gonna, infine, scivola fluida e dritta dalla vita al pavimento, creando un effetto sexy e sofisticato.

Chiara Ferragni, la vacanza nella syrma

In un altro video pubblicato sul suo profilo, Chiara mostra invece ai suoi follower la bellissima struttura che l’ha ospitata a Milos: “Una delle più belle stanze che abbia mai visto. Aspettavo da due anni di andarci e finalmente sono riuscita a vivere questa esperienza”, si legge nella didascalia del post.

Nel filmato, Ferragni mostra come, aprendo la porta della sua camera, si trovi letteralmente circondata dal mare, da cui la separano una piccolissima piattaforma di legno ed un trampolino: appena sveglia, le bastano pochissimi minuti per godersi il primo tuffo di giornata.

L’influencer cita il brand Thavma Cyclades, che offre ai suoi clienti un’esperienza molto particolare: quella di vivere all’interno di una syrma, le storiche e colorate strutture a bordo acqua che i pescatori usavano originariamente come garage per proteggere le barche dalle mareggiate invernali, e talvolta anche come abitazione.

Trasformate in strutture ricettive, le syrmata, come quella scelta da Chiara Ferragni, conservano lo stile tradizionale e l’architettura essenziale delle origini sposando però il design moderno. Il costo? Dai 378 ai 787 euro a notte a seconda del tipo di suite.

Il progetto di Thavma Cyclades si distingue, tuttavia, anche per un altro aspetto molto particolare: il il 25% dei proventi di ogni prenotazione va direttamente alle famiglie dei pescatori proprietari storici dei locali, garantendo loro un sostentamento economico e preservando al contempo il patrimonio storico dell’isola.