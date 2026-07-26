Chiara Ferragni, vacanza da sogno a Como con José Hernandez

Chiara Ferragni e José Hernandez si trovano a Como per qualche giorno di relax, tra hotel da sogno e look da copiare

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Chiara Ferragni a Como

Lusso, location da sogno e tanto amore: si potrebbe riassumere così l’estate di Chiara Ferragni. La popolare influencer, dopo le trasferte in Grecia e a Portofino, è approdata a Como in compagnia del fidanzato José Hernandez e dei figli Leone e Vittoria. E, anche in questa occasione, a rubare la scena sono outfit e hotel esclusivi.

Il soggiorno a Como di Chiara Ferragni

Nuova tappa per Chiara Ferragni e José Hernandez. La coppia, che stra trascorrendo la prima estate insieme nelle location più suggestive del Mediterraneo, è approdata a Como. Si tratta di una città a cui l’imprenditrice è molto legata: proprio qui, infatti, aveva acquistato insieme al suo ex marito Fedez una splendida villa sul lago, venduta nel 2025.

Per la sua trasferta estiva, invece, Chiara ha puntato su due strutture all’insegna del lusso e dell’esclusività, come si evince dall’ultimo carousel da lei pubblicato. Le immagini, infatti, ritraggono due tra gli hotel più iconici al mondo: l’Hotel Passalacqua e il Grand Hotel Tremezzo. Il primo, situato a Moltrasio, è un’ex villa appartenuta ai conti Lucini Passalacqua, che oggi ospita solo 24 suites. All’interno sono presenti affreschi originali, lampadari di Murano e la celebre Sala della Musica in cui Vincenzo Bellini compose parte de La Sonnambula.

Il Grand Hotel Tremezzo, che si trova a Tremezzina, è invece famoso per la sua piscina galleggiante che si trova proprio immersa nel Lago di Como. Le immagini postate dall’influencer ritraggono proprio i bellissimi interni delle strutture tra maestose colonne, ricercate sale da bar e splendidi giardini in cui fare colazione.

I look bon ton di Chiara Ferragni

Per omaggiare le splendide coste del lago di Como, Chiara Ferragni ha scelto un look bon ton ideale per le giornate estive. Si tratta di un completo a due pezzi di Zhiggie caratterizzato da un motivo a sottilissime righe verticali bianche e azzurre. Il top, con scollo a barchetta e ampio colletto a bavero, lascia in parte scoperto l’addome, mentre la gonna midi a vita alta è regolata da una cintura con fiocco morbido.

Gli accessori? Una mini bag a spalla di Dior, infradito piatte in pelle impreziosite da conchiglie e collane sovrapposte con perline scure e pendenti colorati. Scorrendo le immagini, si scorge anche un sobrio bikini nelle tonalità del grigio, una scelta che si contrappone a quelle della Grecia, sulle cui isole l’influencer aveva invece puntato su nuance molto più accese.

Chiara Ferragni e l’amore con José Hernandez

Insieme a Chiara Ferragni a Como c’è anche il fidanzato José Hernandez. I due sono ormai inseparabili, e insieme hanno già visitato Portofino, Parigi e le isole della Grecia. Un amore che procede a gonfie vele anche se molto giovane: secondo i ben informati, infatti, l’influencer avrebbe conosciuto l’imprenditore colombiano tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma la relazione sarebbe diventata subito molto seria.

L’uomo, che vive a Milano, lavora come manager internazionale nel settore industriale, e non sembra abitutato alle luci dei riflettori social. Dopo aver conosciuto la madre e le sorelle di Chiara, avrebbe incontrato anche i figli dell’imprenditrice, Vittoria e Leone, che si trovano con loro a Como.