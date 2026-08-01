Chiara Ferragni debutta come attrice: l’influencer protagonista di una commedia con Greta Scarano

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta vivendo una vera e propria rinascita. Non solo è tornata a sorridere in amore grazie all’imprenditore José Hernandez, ma anche da un punto di vista professionale tutto sembra andare a gonfie vele. La popolare influencer è infatti pronta a debuttare anche come attrice: presto potremo ammirarla nella commedia Come distruggere l’ex accanto a Greta Scarano.

Chiara Ferragni, il debutto come attrice in una commedia

C’è il cinema nel futuro di Chiara Ferragni: la celebre influencer debutterà infatti come attrice nella pellicola di Amazon Prime Come distruggere l’ex. Il film, le cui riprese sono ancora in corso, vede nel cast anche Greta Scarano, madrina della prossima Mostra del cinema di Venezia, Dario Aita e Eugenio Franceschini, ma non è chiaro quale ruolo sarà intepretato da Chiara.

La storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all’improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Ma tra sabotaggi sempre più assurdi, conseguenze impreviste e incontri inattesi, scoprirà che l’amore segue logiche che sfuggono a ogni calcolo.

Come distruggere l’ex è diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

La rinascita di Chiara Ferragni

Archiviati definitivamente la vicenda del pandoro-gate e il divorzio con Fedez, Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. L’influencer è stata infatti scelta da Guess come testimonial per una nuova campagna, e sui social continua a promuovere collaborazioni di diverso tipo. Sul fronte sentimentale, invece, la serenità è tornata grazie a José Hernandez, imprenditore colombiano con cui fa coppia da diversi mesi.

Il matrimonio con Fedez sembra ormai solo un lontano ricordo, vista anche la nascita del figlio che il rapper ha avuto dalla nuova compagna Giulia Honegger. Sulla nascita del piccolo Edoardo Lupo Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni, rispettando la privacy dell’ex marito e proteggendo quella dei figli Leone e Vittoria.

L’estate di Chiara Ferragni

In attesa di ammirare Chiara sul piccolo schermo, i suoi fan stanno seguendo le vacanze estive dell’influencer sui social. Ferragni, come consuetudine, sta infatti documentando tutti i suoi lussuosissimi soggiorni in compagnia del fidanzato José Hernandez. Dopo aver trascorso qualche giorno sulle bellissime isole della Grecia, i due hanno attraversato la Spagna e poi fatto sosta a Parigi per la Fashion Week.

Nelle ultime settimane, Chiara ha invece visitato Roma, Portofino e Como, puntando su alcuni tra gli hotel più lussuosi della Penisola. Ultima tappa? La Turchia, dove l’influencer e il suo fidanzato hanno scelto un resort super esclusivo con nove piscine sulla costa di Belek, vicino ad Antalya. Un’estate all’insegno del luscco che probabilmente proseguirà sulla stessa scia anche nel mese di agosto. A patto che, ovviamente, le riprese cinematografiche non richiedano la presenza dell’imprenditrice nella capitale.