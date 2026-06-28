Chiara Ferragni, vacanza di lusso in Grecia: il prezzo folle per una notte nel resort da sogno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Continua l’estate di Chiara Ferragni all’insegna del relax e, ovviamente, del lusso. L’imprenditrice digitale in questi giorni si è concessa una fuga in Grecia, documentando il viaggio su Instagram.

Chiara Ferragni, vacanza da sogno in Grecia (ad un prezzo folle)

Per il suo viaggio in Grecia, Chiara Ferragni ha scelto Milos, un’isola vulcanica delle Cicladi, nel mar Egeo. Un luogo caratterizzato da spiagge meravigliose, una costa frastagliata e acque cristalline. Su Instagram, Chiara ha raccontato la vacanza, svelando il luogo in cui ha scelto di soggiornare.

Una suite da favola, affacciata direttamente sul mare. Nella clip infatti l’imprenditrice si sveglia nel suo letto, si alza sorridendo, poi toglie la t-shirt usata per dormire e in costume si lancia nelle acque del Mar Egeo.

Un luogo da sogno e decisamente unico, come svelato dalla stessa Chiara Ferragni che ha confidato di aver desiderato più volte di essere a Milos.

Per la sua vacanza in Grecia, Chiara Ferragni ha scelto il resort Thavma Cyclades. La struttura è posizionata a Firopotamos, un villaggio di pescatori dell’isola greca affacciato sul mare e caratterizzato da casette colorate.

A rendere unico il Thavma Cyclades sono le syrma, ossia le antichissime e tradizionali case dei pescatori. Le strutture, rinnovate e ristrutturate, hanno un accesso privato al mare e regalano un’esperienza strepitosa. Un soggiorno da favola che, ovviamente, ha un costo piuttosto elevato.

Una notte nelle stanze del Thavma Cyclades infatti può arrivare a costare sino a 860 dollari a notte. Una cifra che in pochi possono permettersi e considerata decisamente folle. Nonostante ciò, almeno fra i vip, la struttura è particolarmente apprezzata, tanto che spesso ha il tutto esaurito.

La nuova vita di Chiara Ferragni dopo l’addio a Fedez

L’estate 2026 rappresenta per Chiara Ferragni un momenti di rinascita e di svolta. Dopo anni difficili, segnati dall’addio a Fedez e dallo scandalo del Pandoro, l’imprenditrice è riuscita finalmente a ritrovare il sorriso.

Dopo l’assoluzione al processo per il Pandoro gate, d’altronde, Chiara aveva affermato con forza di voler voltare pagina e tornare ad essere serena.

“Prima il valore era essere sempre sulla cresta dell’onda – aveva commentato l’influencer -, fare progetti di successo, sentire che tutti mi applaudivano. In questi due anni ho fatto un lavoro su me stessa pazzesco. Sono un’eterna positiva. Ora pian piano comincerò a raccontare senza rabbia cosa sono stati questi due anni. Spero che rinasca. Ma la persona tutta perfezione di prima, con quell’aura che non ho mai cercato ma che in qualche modo ho alimentato, non esiste più. Oggi sono più consapevole, più attenta e più vera”.

Oggi accanto a lei c’è José Hernandez, manager e imprenditore di origini colombiane conosciute durante un viaggio con la sorella Valentina in Colombia. Una persona lontano dal mondo dello spettacolo che ha saputo regalarle una nuova felicità e con cui, finalmente, sembra molto serena.

Anche i rapporti con Fedez sarebbero migliorati. Merito, sembra, di Giulia Honegger, nuova compagna del rapper e in attesa del suo terzo figlio.