Elodie irresistibile, fa sold out e aggiunge nuove date al tour

Le prime date sono andate sold out in poco tempo e Elodie aggiunge nuovi appuntamenti al suo tour in giro per l'Italia in programma per il 2027

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Dopo un periodo di stop, Elodie è pronta a tornare sul palco. La pop star romana tornerà a far ballare l’Italia con l’Elodie Show 2027, che si sposterà per tutto il paese. Manca ancora parecchio all’inizio, ma il successo è già confermato. Le prime date sono andate sold out in poco tempo e la cantante ha aggiunto un paio di ulteriori appuntamenti per accontentare i numerosi fan che attendono di vederla dal vivo. Sul palco con lei ci sarà anche la fidanzata ballerina Franceska Nuredini.

Tutte le date dell’Elodie Show 2027

Manca quasi un anno, ma l’attesa è già tanta. Il prossimo 24 aprile prenderà il via l’Elodie Show 2027, la nuova tournée della popstar tra le più amate d’Italia. Si parte dal PalaPrometeo di Ancona, nelle Marche, per poi approdare nelle più grandi città d’Italia, da Roma a Milano, da Napoli a Bari fino Firenze e Bologna. I biglietti sono stati messi in vendita a partire dal 10 dicembre, e le prime date sono già sold out. Ecco il calendario completo del tour:

24 aprile, Ancona – PalaPrometeo

– PalaPrometeo 29 aprile, Roma – Palazzo dello Sport

– Palazzo dello Sport 4 maggio, Napoli – Teatro PalaPartenope

– Teatro PalaPartenope 8 maggio, Bari – PalaFlorio

– PalaFlorio 13 maggio, Milano – Unipol Forum

– Unipol Forum 18 maggio, Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 22 maggio, Bologna – Unipol Arena

I fan più fedeli sembrano essere quelli del Sud: le date di Napoli e Bari sono andate già sold out, nonostante il grande anticipo. Ma nessuna paura, Elodie non scontenterà nessuno e offre una seconda occasione a chi è arrivato troppo tardi. La cantante di Tribale ha annunciato due nuovi appuntamenti del grande show. A Napoli si raddoppierà il 5 maggio, nella stessa location del Teatro PalaPartenope. Il secondo appuntamento di Bari, sempre al PalaFlorio, è previsto per il 9 maggio.

Il ritorno sul palco dopo la pausa

Il nuovo tour di Elodie arriva dopo un periodo di pausa. Era stata la cantante stessa ad annunciare lo stop, durante l’ultima data della tournée nei palazzetti lo scorso 6 dicembre. “Grazie veramente di cuore. È stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Vi ringrazio, spero che ci siete divertiti. Io ce la metto sempre tutta, con qualche errorino, ma siamo arrivati alla fine” aveva ringraziato i fan.

Per poi annunciare a sorpresa: “È stato veramente tutto straordinario. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi”. E adesso è ufficiale, Elodie torna sul palco, a partire dalla primavera del 2027.

Un periodo di stop era d’altronde necessario, gli ultimi anni sono stati a dir poco intensi per l’ex allieva di Amici. Prima il Festival di Sanremo nel 2023, con il brano Due, poi due album nel giro di 24 mesi e, infine, un EP, Red Light. E a ciò si aggiungono gli impegni al cinema e i numerosi, costanti, live.

Sul palco con lei anche Franceska Nuredini

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I concerti di Elodie sono un vero e proprio show dove danza, canto e scenografia si uniscono per dar vita a uno spettacolo indimenticabile. E nel corpo di ballo che accompagna la cantante non potrà mancare la fidanzata Franceska Nuredini. È stato proprio nel corso del precedente tour che sbocciò il loro amore e, da allora, le due sono sempre più unite, sul palco e fuori dal palco.