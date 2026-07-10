Elodie e Franceska al concerto di Sfera Ebbasta: “Dopo di te mai più nessuna”

La cantante e la sua compagna Franceska hanno conquistato San Siro: il momento più emozionante al concerto di Sfera Ebbasta è stato il loro

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elodie e Franceska Nuredini

Il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro ha regalato ai fan una serata ricca di emozioni, ma uno dei momenti più commentati è stato senza dubbio l’arrivo a sorpresa di Elodie sul palco. La cantante ha raggiunto il rapper per eseguire dal vivo Yakuza, il loro recente featuring, scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Ad attirare l’attenzione, però, non è stata soltanto la performance musicale. Tra i ballerini dello show era infatti presente anche Franceska Nuredini, compagna di Elodie, con la quale la cantante ha condiviso sguardi complici e momenti di grande sintonia durante l’esibizione.

Elodie e Franceska Nuredini, la performance a San Siro fa impazzire il pubblico

Emozioni uniche per il pubblico di San Siro: il concerto di Sfera Ebbasta, seconda data milanese del tour dell’artista, ha visto salire sul palco come ospite d’onore Elodie per cantare Yakuza, il brano che lo scorso anno ha conquistato le classifiche e ottenuto il disco di platino.

La cantante è tornata sul palco dello stadio San Siro di Milano a poco più di un anno dal suo storico concerto-evento, ma come spesso accade quando si parla di lei, a catturare l’attenzione non è stata soltanto la performance con il collega. Nel corpo di ballo del rapper c’era infatti Franceska Nuredini, legata sentimentalmente all’artista romana da qualche tempo.

Le due hanno condiviso sguardi complici e momenti di grande sintonia durante l’esibizione: un’intesa che non è passata inosservata agli occhi dei fan presenti allo stadio e di quelli che hanno seguito i video diventati rapidamente virali sui social. Elodie e Franceska hanno regalato un momento spontaneo e intenso rubando la scena a Sfera Ebbasta, fatto di sorrisi, intesa e grande professionalità, confermando il forte legame che le unisce anche sotto i riflettori.

Durante la coreografia, le telecamere dello stadio hanno immortalato un momento in particolare che ha fatto impazzire il pubblico: Elodie si è diretta verso la fidanzata proprio mentre cantava la frase: “Prima del caos, della paura, dopo di te, mai più nessuna“.

I video della performance sono diventati in poche ore virali, rilanciati su TikTok, Instagram e X, trasformando l’esibizione in uno dei video più condivisi della serata.

Elodie e Franceska, amore a gonfie vele: pronte per la convivenza

La storia d’amore tra Elodie e Franceska procede a gonfie vele: la due hanno scelto di vivere il loro amore alla luce del sole, e i loro profili Instagram sono diventati una sorta di diario dove condividono con i loro follower i momenti più belli delle loro fughe romantiche, come l’ultima in Cilento.

E ormai voci sempre più insistenti parlano di una convivenza sempre più imminente: a confermare l’indiscrezione delle foto pubblicate dall’artista romana in cui si vedono dei lavori in corso in un’abitazione. Una casa che presto potrebbe diventare il nuovo nido d’amore della coppia in via di ristrutturazione.

Un nuovo capitolo adesso potrebbe aprirsi per entrambe: una vita a due che potrebbe iniziare a Milano, dove vivono entrambe, dopo un’estate all’insegna di viaggi, relax e divertimento, quando la cantante e la ballerina torneranno alla base e agli impegni quotidiani.