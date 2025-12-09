Elodie, annuncio a sorpresa: dopo la pausa, torna in tour nel 2027

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elodie annuncia il tour

A poche ore dall’annuncio della pausa di un anno, Elodie torna con una sorpresa: nel 2027 la cantante sarà impegnata con un nuovo tour. Elodie Show 2027 vedrà l’ex concorrente di Amici protagonista di 7 nuove date in tutta la Penisola, come comunicato da lei stessa sui social.

L’annuncio a sorpresa di Elodie

“È stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un po’ ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare. Ho già in mente tutto lo show e non vedo l’ora di tornare da voi”: con queste parole, Elodie ha annunciato ai fan la sua intenzione di prendersi una piccola pausa dalle scene dopo un anno piuttosto impegnativo.

A distanza di pochissime ore, la cantante ha comunque deciso di fare un piccolo regalo ai suoi aficionados, comunicando attraverso i social le date del suo nuovo tour, in partenza nel 2027: “NUOVO SHOW NEL 2027 🤍 Domani alle 14 fuori i biglietti”, si legge nella didascalia che accompagna la locandina della tournée.

Una vera e propria boccata d’ossigeno per i fan della bella Elodie, certi che la loro beniamina, dopo aver ricaricato le batterie per 12 mesi, tornerà sul palco più in forma di prima.

Le date del nuovo tour di Elodie

Sono sette le date annunciate da Elodie per la sua nuova tournée. La cantante sarà impegnata in alcuni tra i palazzetti più celebri della Penisola, per un appuntamento che la porterà sul palco nella primavera del 2027. Di seguito, i concerti annunciati:

Sabato 24 aprile 2027 @ Ancona (AN), Palaprometeo – DATA ZERO

Giovedì 29 aprile 2027 @ Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 4 maggio 2027 @ Napoli, Teatro Palapartenope

Sabato 8 maggio 2027 @ Bari, Palaflorio

Giovedì 13 maggio 2027 @ Milano, Unipol Forum

Martedì 18 maggio 2027 @ Firenze, Mandela Forum

Sabato 22 maggio 2027 @ Bologna, Unipol Arena

I biglietti saranno disponibili online a partire da mercoledì 10 dicembre 2025 – ore 14:00

Messa in vendita off-line: lunedì 15 dicembre 2025 – ore 11:00

L’anno magico di Elodie

Elodie è reduce da un anno ricco di soddisfazioni professionali. Dopo il successo del quinto album Mi Ami Mi Odi, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI con oltre 183 milioni di stream, e la partecipazione al Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7, la popstar ha anche concluso con successo un tour di 14 date nei palasport, con due show evento negli stadi di Milano e Napoli.

Ai trionfi musicali si sono aggiunti poi quelli cinematografici: per il suo ruolo nel film Fuori, di Mario Martone, la Patrizi è stata premiata con il riconosimento come Miglior attrice non protagonista ai Nastri d’Argento .

E sul fronte sentimentale? Procede a gonfie vele la relazione con Andrea Iannone, che proprio di recente ha speso per lei splendide parole: “In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene”, ha raccontato.

Il motociclista ha supportato la sua fidanzata prendendo parte a diverse date del suo tour, e forse la pausa di un anno annunciata dalla cantanta permetterà alla coppia di godersi un po’ di meritato relax: che per il 2026 Elo ed Andrea abbiano deciso di coronare finalmente il loro sogno d’amore?

