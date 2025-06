Nastri d’Argento 2025, trionfano Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie: tutti i vincitori

Fonte: IPA Elodie, Valeria Golino e Matilda De Angelis ai "Nastri d'Argento 2025"

Pioggia di premi al femminile ai Nastri d’Argento 2025: da Cristina Comencini a Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, il cinema italiano ha riconosciuto il talento davanti e dietro la cinepresa in uno degli eventi più importanti dell’anno. Ecco tutti i protagonisti che hanno conquistato i riconoscimenti più significativi di questa edizione.

“Nastri d’Argento 2025”, vincono le donne

Il 16 giugno, al MAXXI di Roma, si è svolta la cerimonia dei Nastri d’Argento 2025: un appuntamento immancabile per celebrare il meglio del cinema italiano che, quest’anno, ha avuto un sapore tutto speciale, perché a brillare sono state soprattutto le donne, protagoniste assolute sul palco e dietro la macchina da presa.

A ricevere un riconoscimento più che meritato è stata Cristina Comencini, che ha ottenuto ben cinque Nastri tra cui quello per il miglior film.

Sul fronte delle interpretazioni, i riflettori si sono accesi su Valeria Golino e Pilar Fogliati, premiate per le loro performance nel film Fuori e FolleMente. A completare questo quadro di talenti femminili, spicca la presenza di Elodie e Matilda De Angelis, premiate come attrici non protagoniste in Fuori.

Non si può poi non parlare di Diamanti, il film diretto da Ferzan Özpetek che ha conquistato il Nastro dell’Anno. Un riconoscimento che premia un progetto capace di unire bellezza visiva e contenuti profondi, arricchito dalla colonna sonora di Giorgia, la cui voce inconfondibile dona al film un tocco di magia e una carica emotiva tutta al femminile.

“Con i Nastri d’Argento si chiude un anno di grandi sorprese che i Giornalisti Cinematografici hanno siglato con un verdetto decisamente imprevedibile” ha commentato la presidentessa del Direttivo Nazionale SNGCI Laura Delli Colli.

“Un risultato che disegna una strada di novità e segnala soprattutto un’attenzione speciale ai temi del sociale ma anche lo sguardo di un cinema che sostiene nuove generazioni di autori, scrittori, tecnici e certamente giovani attrici e attori che entrano nel cinema di oggi in punta di piedi segnando l’inizio di un ricambio significativo”.

“Nastri d’Argento 2025”, tutti i vincitori

Ecco la lista completa dei vincitori dei Nastri d’Argento 2025 in ogni categoria:

FILM DELL’ANNO

Diamanti di Ferzan Özpetek

NASTRI D’ARGENTO ALLA CARRIERA

Cristina Comencini

Marco Tullio Giordana

MIGLIOR FILM

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

MIGLIORE REGIA

Gabriele Mainetti, La città proibita

MIGLIOR ESORDIO

Greta Scarano, La vita da grandi

MIGLIORE COMMEDIA

Paolo Genovese, Follemente

SOGGETTO

Enrico Audenino e Valerio Mastandrea, Nonostante

SCENEGGIATURA

Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole

ATTRICE PROTAGONISTA (EX AEQUO)

Valeria Golino, Fuori

Romana Maggiora Vergano, Il tempo che ci vuole

ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni, Il tempo che ci vuole

ATTRICE NON PROTAGONISTA (EX AEQUO)

Matilda De Angelis ed Elodie, Fuori

ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva, Familia

ATTRICE COMMEDIA

Pilar Fogliati, Follemente

ATTORE COMMEDIA (EX AEQUO)

Pietro Castellitto, Diva futura

Yuri Tuci, La vita da grandi

CASTING DIRECTOR

Laura Muccino, Le assaggiatrici

Sara Casani, Il tempo che ci vuole

FOTOGRAFIA

Daria D’Antonio, Parthenope

SCENOGRAFIA

Tonino Zera, Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

COSTUMI

Massimo Cantini Parrini, Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

MONTAGGIO

Cristiano Travaglioli, Familia, Parthenope

SONORO

Angelo Bonanni, Hey Joe, La città proibita

COLONNA SONORA

Lele Marchitelli, Parthenope

CANZONE ORIGINALE

Canta ancora, da Il ragazzo dai pantaloni rosa

Interpretata da Arisa

Testi di Arisa, musiche di Giuseppe Barbera

Premi speciali

NASTRO D’ARGENTO SPECIALE

Luca Zingaretti, La casa degli sguardi

NASTRO D’ARGENTO SIAE PER LA SCENEGGIATURA

Andrea Segre e Marco Pettenello, Berlinguer – La grande ambizione

PREMIO BNL BNP PARIBAS

Familia di Francesco Costabile

PREMI ‘GUGLIELMO BIRAGHI’

Celeste Dalla Porta, Parthenope

Francesco Gheghi, Familia

PREMIO ‘GRAZIELLA BONACCHI’

Rachele Potrich, Vermiglio

PREMIO NASTRI D’ARGENTO – FONDAZIONE CLAUDIO NOBIS

Gianmarco Franchini

PREMIO NASTRI D’ARGENTO – NUOVO IMAIE

Ludovica Nasti, La storia del Frank e della Nina

Samuele Carrino, Il ragazzo dai pantaloni rosa

PREMIO NINO MANFREDI

Barbara Ronchi

NASTRI D’ARGENTO HAMILTON BEHIND THE CAMERA

Paolo Genovese, Follemente

IL ‘CAMEO DELL’ANNO’

Francesco Gheghi, Fuori

MENZIONE SPECIALE

Anne Riitta Ciccone, Gli immortali

PENNE D’ARGENTO CAMPO MARZIO

Ai vincitori dei Nastri d’Argento per la Sceneggiatura