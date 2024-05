Parthenope, cosa sappiamo del film di Paolo Sorrentino al Festival di Cannes 2024

Fonte: IPA Paolo Sorrentino porta "Parthenope" al Festival di Cannes 2024

Tutto pronto per questa edizione del Festival di Cannes, la manifestazione cinematografica che premia i grandi film internazionali che quest’anno si terrà dal dal 14 al 25 maggio presso il Palais des Festivals et des Congrè. Tra i grandi film d’autore in concorso, anche quello di Paolo Sorrentino, grande firma italiana che porterà sul grande schermo il suo Parthenope sperando di vincere nella categoria dei Film in concorso. Ecco cosa sappiamo del film.

“Parthenope”, trama del film al Festival di Cannes 2024

Un volto sicuramente longevo quello di Paolo Sorrentino quando si parla del Festival di Cannes. Il regista e sceneggiatore napoletano, che durante la sua carriera ha presentato ben sette dei suoi 8 film al concorso francese e ha vinto nel 2008 il Prix du Jury con Il Divo, quest’anno torna in gara sul grande schermo con Parthenope.

Un film misterioso, che profuma di mitologia prendendo ispirazione dalla mitica sirena per aiutarci a immergerci nelle acque e nelle atmosfere della città del regista, Napoli.

Nonostante Sorrentino abbia mantenuto una discreta riservatezza rispetto a questo lungometraggio, il Festival di Cannes ha pubblicato sul suo sito una sinossi che ci aiuta a capire meglio cosa vedremo proiettato sul grande schermo: “Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dalla sua nascita nel 1950 ad oggi. Un’epopea al femminile, priva di eroismo ma ricca di un’inesorabile passione per la libertà, Napoli e i volti dell’amore, tutti quegli amori veri, inutili e indicibili. La perfetta estate caprese, la spensieratezza della giovinezza. Che finisce in un’imboscata. E poi tutti gli altri, i napoletani, uomini e donne, osservati e amati, disillusi e vitali, con le loro ondate di malinconia, le loro tragiche ironie e gli sguardi sconsolati. La vita, sia essa ordinaria o memorabile, sa essere molto lunga. Lo scorrere del tempo regala un vasto repertorio di emozioni. E lì sullo sfondo, così vicina e così lontanissima, c’è Napoli, questa città ineffabile che ammalia, incanta, urla, ride e sa sempre farti male.”

Cieli limpidi e mare cristallino per una pellicola ambientata tra Napoli e Capri, in cui la brevità della giovinezza, gli amori e la disillusione la fanno da padrona, regalando agli spettatori uno spaccato italiano in pieno stile Sorrentino tutto da gustare, con tutte le carte in regola per ricevere grandi soddisfazioni in una manifestazione di fama internazionale come è il Festival di Cannes.

“Parthenope”, cast del film di Paolo Sorrentino

Un film denso e importante, con cui Paolo Sorrentino proverà a vincere la Palma D’Oro. Per farlo, ha scelto una serie di pesi massimi per formare un cast di altissimo livello. Primo tra tutti Gary Oldman, attore britannico vincitore di moltissimi premi e presente in Oppenheimer, fortunatissimo film di Nolan.

Insieme a lui, Dario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo e Alfonso Santagata. Menzione d’onore, poi, per Celeste Dalla Porta, giovanissima attrice classe 1997 che presta il volto alla protagonista, e Stefania Sandrelli, anche lei interprete della protagonista in una fase più adulta della sua vita.