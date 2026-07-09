Da Holding out for a hero a Total eclypse of the heart, le canzoni più famose di Bonnie Tyler

In molti la ricordano per Total eclypse of the heart (e a ragione), ma la carriera di Bonnie Tyler è costellata di tanti altri successi, resi immortali dalla sua voce

Getty Images Le canzoni più famose di Bonnie Tyler

Una delle voci più riconoscibili e graffianti della storia del pop-rock mondiale. Era questo Bonnie Tyler, iconica artista che sin da giovanissima ci ha regalato quelli che sarebbero diventati inni generazionali rimasti scolpiti nella memoria collettiva. Dai primi successi degli anni Settanta fino alle monumentali produzioni degli anni Ottanta, il suo repertorio continua a dominare le classifiche dello streaming globale, attraversando le generazioni come una carezza che non conosce limiti di spazio né di tempo. Vale la pena ricordare i suoi più grandi successi e no, non parliamo solo di Total Eclypse of the heart.

La nascita di un mito tra Lost in France e It’s a Heartache

Bonnie Tyler inizia a farsi conoscere al di fuori del Regno Unito nella seconda metà degli anni Settanta. Il primo vero e proprio varco nelle classifiche europee si apre nel 1976 con la pubblicazione di Lost in France, un brano pop-rock melodico che riscuote subito un grande successo.

Ma è l’anno successivo a segnare la vera svolta artistica della sua vita e per via di un problema di salute che, clamorosamente, si è trasformato nella sua fortuna: a causa di un intervento chirurgico alle corde vocali e di una convalescenza andata male, Bonnie Tyler acquisisce quel timbro roco e graffiante che diventerà il suo marchio di fabbrica.

La prima canzone incisa con questa “nuova voce” è It’s a Heartache, una ballata struggente pubblicata nel 1977 che si trasforma rapidamente in un successo planetario, raggiungendo le posizioni più alte della Billboard Hot 100 e delle classifiche europee. Brano che viene presentato trionfalmente anche in Italia, dove l’artista partecipa come ospite d’onore al Festival di Sanremo nel 1978.

Total Eclipse of the Heart, il suo grande capolavoro

La consacrazione definitiva nell’olimpo della musica avviene nel 1983, grazie al sodalizio artistico con il visionario produttore e compositore Jim Steinman, che scrive e produce per lei Total Eclipse of the Heart, una ballata rock melodrammatica e teatrale, talmente potente da riecheggiare ancora oggi nelle orecchie e nei cuori di molti estimatori, tornando regolarmente di tendenza e registrando enormi picchi di streaming su scala globale.

Un successo a dir poco travolgente. Il brano scala le classifiche mondiali e permette a Bonnie Tyler di diventare l’unica artista solista gallese a raggiungere contemporaneamente il primo posto sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

L’energia immortale di Holding Out for a Hero

Sull’onda del successo di Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler consolida la propria fama di “regina delle colonne sonore” nel 1984, quando registra un altro brano mitico, Holding Out for a Hero, scritto sempre in collaborazione con Jim Steinman per la colonna sonora del film cult Footloose in chiave synth-pop.

Con il suo ritmo incalzante e l’interpretazione vocale epica, la canzone diventa immediatamente un successo planetario e un classico intramontabile, costantemente riutilizzato in film, serie televisive e spot pubblicitari anche oggi, a distanza di decenni.

Gli altri grandi successi di Bonnie Tyler

Il successo degli anni Ottanta prosegue con altre “perle” che testimoniano la versatilità di Bonnie Tyler. Tra queste possiamo menzionare If You Were a Woman (And I Was a Man), un altro pezzo energico pubblicato nel 1986 che esalta la sua potenza vocale. Nel 1989, poi, la cantante unisce le forze con un’altra leggenda del rock teatrale, Meat Loaf, pubblicando l’album Heaven & Hell, che raccoglie il meglio delle produzioni firmate da Steinman.

Negli anni successivi, Bonnie Tyler ha continuato a produrre musica e a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, portando la sua inconfondibile energia anche all’Eurovision Song Contest del 2013 con la ballata Believe in Me. Un amore per la musica che non si è mai spento, fermato solo dalla sua dolorosa morte nel luglio 2026.