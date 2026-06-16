Bonnie Tyler esce dal coma, ma le sue condizioni sono gravi

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IPA Bonnie Tyler

Ore di profonda apprensione per una delle artiste più amate della musica internazionale. Bonnie Tyler, l’indimenticabile interprete di capolavori immortali che hanno segnato intere generazioni, sta combattendo la sua battaglia più difficile. Secondo quanto diffuso ufficialmente dalle principali testate internazionali come la BBC, l’artista gallese è finalmente uscita dal coma indotto, una notizia che accende un barlume di speranza, anche se il quadro clinico generale impone ancora la massima cautela.

Il portavoce ufficiale della cantante ha infatti confermato che l’evoluzione medica è positiva, ma che la situazione resta estremamente delicata. La leggendaria voce di Total Eclipse of the Heart, che ha da poco compiuto 75 anni, si trova ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva presso l’ospedale di Faro, in Portogallo, dove era stata trasferita d’urgenza a maggio. Un quadro di cauta speranza, quindi, che però dà una svolta alle condizioni critiche riportate alcune settimane fa e che comunque rappresenta un aggiornamento rispetto alla sua condizione che aveva lasciato nel dubbio il pubblico, in attesa di conoscere gli sviluppi del suo stato.

Bonnie Tyler, un lungo percorso di guarigione

Il ricovero dell’artista è avvenuto a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico intestinale d’urgenza. Per permettere al suo corpo di reagire al meglio e facilitare il delicato decorso post-operatorio, i medici portoghesi avevano optato per il coma farmacologico dal quale sarebbe stata appena risvegliata anche per comprendere il decorso della ripresa. Una nota ufficiale apparsa sul sito web dell’artista ha voluto fare chiarezza sul momento attuale, parlando di un percorso di ripresa che deve essere inevitabilmente lento e graduale.

Nonostante la gravità della situazione, l’équipe medica si dichiara ottimista e fiduciosa sulla possibilità di un recupero totale, sottolineando però come il fattore tempo sarà fondamentale per la guarigione completa. Non si tratta di una corsa contro il tempo, insomma, ma di una maratona che richiederà molta pazienza da parte dei medici e dei familiari che in queste settimane si sono occupati di lei senza sosta.

Lo stop ai concerti e l’abbraccio dei fan

Di fronte a un’emergenza sanitaria di questa portata, la musica non può che fare un passo indietro. Lo staff di Bonnie Tyler ha già annunciato che l’intero tour estivo verrà cancellato o posticipato, esprimendo il più profondo rammarico per la delusione causata ai fan e ai promoter locali. Resta invece un piccolo lumicino di speranza per salvare alcuni appuntamenti live già programmati per l’autunno, anche se ogni decisione verrà presa solo in base all’evoluzione clinica dei prossimi mesi.

Nel frattempo, la macchina dell’affetto globale non si è mai fermata. L’ufficio stampa ha voluto ringraziare pubblicamente il pubblico per l’immensa ondata di messaggi di supporto e vicinanza arrivata da ogni angolo del Pianeta. Un calore immenso di cui la stessa Bonnie è stata messa al corrente nei suoi momenti di veglia e per il quale si è detta profondamente grata. La speranza di tutti è quella di poter rivedere la “leonessa del rock” sul palco il prossimo anno, con la grinta e la voce unica di sempre.