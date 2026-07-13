Chiara Ferragni, l’amore a Portofino con José Hernandes: dettagli romantici e location esclusive

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ferragni a Portofino

L’estate di Chiara Ferragni prosegue all’insegna del lusso e del relax. La popolare influencer sta infatti trascorrendo qualche giorno a Portofino in compagnia del fidanzato José Hernandes, e, come suo solito, ha voluto condividere con i fan alcuni scatti delle sue vacanze.

Le vacanze a Portofino di Chiara Ferragni

Dopo le isole della Grecia, Chiara Ferragni ha fatto ritorno in Italia per concedersi ancora qualche giorno di mare. Nello specifico, l’imprenditrice digitale ha puntato sulla Liguria e sul fascino retrò di Portofino, condividendo alcuni scatti che restituiscono la bellezza senza tempo delle Cinque Terre. Con lei c’è sempre il fidanzato José Hernandes, che ha posato proprio con Chiara in un romantico scatto condiviso sui social.

Nell’immagine in questione, i due fidanzati sono seduti su uno dei celebri muretti della città ligure, e alle loro spalle si scorgono barche colorate e le caratteristiche abitazioni sul mare. Ferragni abbraccia teneramente il manager di origini colombiane, fasciata in uno splendido outfit estivo: per lei, una coloratissima maxi gonna con disegni geometrici nei colori del blu, camicia bianca e make-up acqua e sapone.

Altrettanto minimal l’outfit di José Hernandes, che si affida a mocassini, pantaloni blu e camicia bianca in perfetto stile Capri. Insomma, la relazione tra i due sembra proseguire a gonfie vele, come testimoniano anche i commenti di mamma Marina Di Guardo e di Valentina Ferragni.

La location esclusiva scelta da Chiara Ferragni

Nel secondo carousel che racconta le sue vacanze, Chiara Ferragni ha condiviso anche alcuni dettagli sulla struttura che la sta ospitando in Liguria. Si tratta di Eight Hotel Portofino, un boutique hotel di cinque stelle situato a circa 200 metri dalla celebre Piazzetta della città. La struttura offre solo 18 camere, differenziandosi quindi dai complessi turistici più tradizionali per le dimensioni decisamente ridotte.

L’hotel si distingue anche per l’attenzione al benessere dei suoi ospiti: oltre ad un solarium tra i castagni del Monte di Portofino, offre anche un’ampia area con con sauna e bagno turco. Insomma, dopo l’esperienza suggestiva nelle syrmata in Grecia, Chiara Ferragni continua a far sognare i suoi follower con location da sogno.

Portofino, i look e i bikini di Chiara Ferragni

Scorrendo gli scatti, tuttavia, emergono anche altri particolari del soggiorno: insieme a Chiara c’erano anche i figli Leone e Vittoria, come si evince dalla foto di due palloncini e due peluche posizionati nella camera che ha probabilmente ospitato i due piccoli. E ancora, pranzi con vista sul mare, deliziose ricette a base di pasta e pizza, giri in barca e, ovviamente, gli immancabili look dell’influencer.

A tal proposito, Ferragni sembra confermare il trend dei bikini super colorati: ne sfoggia soprattutto nelle tonalità del rosso e dell’arancione, abbinati a cappellini in crochet, mentre per le uscite diurne si affida a maxidress, camicie in lino e abiti nelle tonalità del bianco e dell’azzuro.

Il make-up? Perfettamente in linea con le alte temperature: complici la salsedine e l’ambientazione marina, Chiara preferisce zero trucco e capelli mossi. Insomma, una soluzione piuttosto comune che accomuna la maggior parte delle Italiane in vacanze.