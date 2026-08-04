Miriam Leone iconica e sensuale, posa senza veli nella vasca dell’hotel: l’eleganza in vacanza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Miriam Leone

Elegante, bellissima e semplicemente unica: Miriam Leone posa senza veli nella vasca da bagno dell’hotel, in uno scatto che è già diventato iconico e che fa il verso a Dua Lipa.

Miriam Leone come Dua Lipa: senza veli nella vasca da bagno

L’attrice fra un set e l’altro ha scelto di concedersi un po’ di meritato riposo in una location di lusso dove ha realizzato anche video e foto postati su Instagram che la mostrano in tutta la sua bellezza. Miriam Leone infatti ha raccontato di trovarsi in un resort sulla costiera laziale. Un luogo riservato e lussuoso fra piscine e relax.

Durante il soggiorno Miriam ha realizzato uno scatto che, a giudicare dagli hashtag aggiunti, sembra dedicato proprio a Dua Lipa. Si tratta di una foto che è una citazione ad una foto virale postata dalla cantante su Instagram durante il suo viaggio di nozze in Italia con il marito Callum Turner.

Come ben sappiamo la luna di miele dell’artista ha toccato la Sicilia, Roma e Ischia. Durante il suo viaggio Dua Lipa è approdata anche a La Posta Vecchia Hotel, la stessa struttura scelta da Miriam Leone, dove ha scattato una foto virale all’interno di una vasca da bagno in marmo, situata all’interno di una suite della struttura.

Lo scatto era diventato virale in pochissimo tempo soprattutto perché la vasca in marmo era la stessa apparsa nel film Ricky e Barabba del 1992 con Christian De Sica e Renato Pozzetto.

Miriam Leone, eleganza in vacanza (prima della serie tv con Muccino)

Nella foto pubblicata su Instagram, Miriam Leone è immersa nella schiuma mentre l’acqua scorre dentro la vasca da bagno in marmo. “Iconic place. Iconic poses – ha scritto l’attrice -. #inspiration #gratitude #italiangirl #ciaodua”.

Per le sue vacanze italiane, Miriam Leone ha scelto di soggiornare, appunto, a La Posta Vecchia Hotel. Si tratta di una struttura posizionata sulla costa, nella località di Palo Laziale, frazione del comune di Ladispoli, a pochi passi da Roma.

La struttura si trova in una posizione straordinaria, affacciata sul Mar Tirreno ed è una dimora storica del diciassettesimo secolo. La villa in passato è stata il rifugio privato di Jean Paul Getty, noto miliardario americano, è immersa nel verde con un ampio parco e giardini all’italiana che arrivano sino al mare. L’hotel promette la massima privacy e la possibilità di scoprire anche bellezze storiche. Al suo interno infatti è custodito un piccolo museo archeologico con antichi reperti che appartengono all’epoca romana e sono stati rinvenuti durante i lavori di restauro della struttura.

Una pausa di relax per Miriam, fra piscine, nuotate e pose iconiche. L’attrice è reduce dal successo del film Le cose non dette con la regia di Gabriele Muccino. Presto tornerà sul set con la serie Gucci – Fine dei giochi che sarà disponibile su Sky e NOW nel 2027. Nella serie Miriam Leone vestirà i panni di Patrizia Reggiani, mentre la serie, firmata da Muccino, è già stata annunciata come basata sul libro scritto da Allegra Gucci ed è fra le più attese del momento.