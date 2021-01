Franca Valeri, all’asta i suoi gioielli a cinque mesi dalla scomparsa dell’attrice

editato in: da

I gioielli di Franca Valeri sono stati messi all’asta dagli eredi dell’attrice a cinque mesi dalla sua scomparsa. La “signorina snob”, drammaturga e interprete indimenticabile, aveva, fra le sue tante passioni, anche quella per i gioielli, con piccoli capolavori in zaffiri e oro giallo che oggi possiamo ammirare.

Scomparsa a 100 anni lo scorso agosto, Franca Valeri ha lasciato in eredità, oltre alla sua grande ironia ed eleganza, anche un piccola collezione di preziosi. Gli eredi hanno affidato alla casa d’aste Christie’s il compito di vendere i monili che appartenevano alla diva. Si tratta di circa settanta pezzi, creati da gioiellieri italiani e internazionali che saranno in vendita sino al 3 febbraio con un nome del lotto che racconta già la storia di questi gioielli: Jewels online – La Dolce Vita.

“In seguito alla morte dell’artista gli eredi si sono rivolti a noi per la vendita di questi preziosi”, ha spiegato Leo Criaco, senior specialist Jewellery Department di Christie’s, all’Ansa. L’esperto ha descritto la raccolta di preziosi come “una collezione piccola, ma ben curata, nella quale ogni gioiello ha una storia da raccontare. Rappresenta un momento della vita dell’artista e dove emerge la sua predilezione per gli zaffiri”.

Fra i pezzi più belli c’è senza dubbio l’anello Trombino di Bulgari, indossato da Franca Valeri in numerose occasioni e ben visibile in tante foto d’epoca, il cui valore si aggira fra i 6 mila e gli 8 mila euro. Anche nella scelta dei gioielli l’attrice ha lasciato il segno, personalizzando i suoi preziosi con particolarità e dettagli estrosi. Un monile unico è il pendente dorato con un micro mosaico che raffigura un Cavalier King. “Si tratta dell’animale di compagnia di Franca Valeri – ha svelato Criaco -, l’attrice gli era molto affezionata”.

Imprevedibile, colta, semplicemente unica: Franca Valeri nella sua vita aveva vissuto tanti amori, ma il più grande resta quello per la figlia adottiva Stefania Bonfadelli. Nel 2014 l’attrice aveva confessato a sorpresa di aver adottato la cantante lirica, affermando che la decisione era stata presa dieci anni prima. “Non ne ho avuti di miei di figli – aveva spiegato a Panorama -, però una decina d’anni fa ho adottato una figlia che adesso è anche la mia migliore amica”.