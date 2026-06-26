Tutti pazzi per Jacob Elordi: i suoi amori e ruoli cult

Jacob Elordi, l'attore del momento. Classe 1997 di Brisbane, Australia, ha iniziato e ottenuto fama con ruoli nei teen drama, da The Kissing Booth a Euphoria, prima di affermarsi nel cinema d'autore, grazie a Guillermo del Toro che l'ha trasformato in una incredibile Creatura in Frankenstein e Ridley Scott che lo ha voluto nel recente The Dogstars. 196 cm di puro fascino, Jacob è corteggiato dai registi e dalle colleghe, ma ora ha occhi solo per la sua Kendall Jenner. Amori e ruoli iconici di una giovane star