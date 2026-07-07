Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Gigi Hadid in rosa al matrimonio di Taylor

Il matrimonio dell’anno è finalmente diventato realtà: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati e, com’era prevedibile, tutti i riflettori si sono accesi sugli invitati d’eccezione. Tra i look più attesi e finiti immediatamente sotto l’occhio del ciclone dei social e dei critici di moda c’è sicuramente quello della supermodella e storica amica della sposa, Gigi Hadid. La sua presenza ha catturato l’attenzione di tutti, consacrandola come una delle invitate più glamour dell’evento.

Il Look di Gigi Hadid: un concentrato di luce e fascino rétro

Per la grande occasione, Gigi ha sfoggiato un outfit mozzafiato che ha reinterpretato lo stile Barbie-core in chiave d’alta moda. La top model ha infatti scelto di indossare una creazione di Wiederhoeft, un brand di nicchia, visionario e fortemente teatrale che ha conquistato da tempo un posto d’onore nel cuore (e nel guardaroba) della stessa Taylor Swift. La popstar ha infatti scelto in più occasioni le spettacolari e romantiche strutture firmate dal designer Jackson Wiederhoeft per i suoi momenti più iconici, dai video musicali d’impatto alle apparizioni pubbliche più sofisticate. Vedere Gigi Hadid sfoggiare un pezzo d’alta moda dello stesso stilista ha creato un filo conduttore unico e intimo tra la sposa e la sua storica amica, celebrando il loro legame anche attraverso la moda. Il risultato è stato un look che ha letteralmente “rotto l’internet”, diventando l’oggetto del desiderio di chiunque voglia risplendere.

L’abito, un modello scultoreo e super scintillante dal valore di circa 14.500 dollari, si distingueva per un radioso color rosa shocking/rosa caldo, interamente ricamato a mano con perline di vetro rosa capaci di catturare la luce a ogni minimo movimento. Caratterizzato da un corsetto interno strutturato e un seducente scollo drappeggiato, il vestito esaltava alla perfezione la silhouette della modella.

Ad impreziosire il tutto, Gigi ha indossato una sontuosa collana di diamanti con un importante pendente a goccia di colore rosa, che continuava idealmente il gioco luminoso dell’abito. Anche il beauty look è stato studiato nei minimi dettagli: un make-up radioso e naturale nei toni caldi e un’acconciatura da vera diva d’altri tempi. I capelli biondi sono stati infatti acconciati dall’hairstylist Dimitris Giannetos in una piega voluminosa dalle onde soffici (un perfetto “soft-serve blowout”) con una riga estremamente laterale ispirata al fascino dei film noir.

Il dupe a meno di 50 euro per risplendere come Gigi

Se avete amato l’effetto scintillante e il colore magnetico del look di Gigi Hadid, abbiamo un’ottima notizia: abbiamo scovato un dupe incredibile che vi permetterà di ricreare quella magica atmosfera da party per meno di 50 euro!

Il modello in questione è di Allegra K: questo mini abito da donna con paillettes, dotato di spalline sottili e un intrigante stile a schiena scoperta, riprende la stessa energia vibrante e il colore Rosa Barbie sfoggiato dalla modella.

Allegra K Abito da cocktail rosa sparkling

Per ricreare il look di Gigi, abbinalo a una scarpa o a un sandalo nude invisibile oppure divertiti a impreziosire ulteriormente l’abito con un sandalo gioiello che riprenda i colori del vestito, senza appesantirlo. Vista la scollatura importante, puoi lasciare i capelli liberi in un blow-out iper voluminoso per un effetto più romantico oppure mettere in risalto il decollettè raccogliendo i capelli in uno chignon morbido.

L’alternativa audace: stessa “vibes” ma con un tocco unico

Se cercate un’alternativa leggermente diversa nel taglio ma che mantenga intatta la stessa identica energia glamour e scintillante dell’abito di Gigi Hadid, c’è un altro modello imperdibile da tenere d’occhio: il Calbatic Mini abito da donna con paillettes scintillanti e strass. Questo modello corto, senza maniche e glitterato, è perfetto per le feste e le discoteche più esclusive. Chi lo ha acquistato è rimasto letteralmente conquistato dalla sua qualità: la pioggia di gemme e strass applicati su tutta la superficie stupisce per la cura dei dettagli, donando all’abito un aspetto decisamente lussuoso e sofisticato a fronte di un prezzo ultra-accessibile.

Calbatik Abito da cocktail rosa con strass e perline

La versione lunga e romantica: l’abito da gran galà a sirena

Il design è studiato per valorizzare al massimo le forme grazie a un, garantendo un fit super seducente. Il vero punto di forza? Ilaccarezza e fascia il corpo in modo impeccabile, assicurando al tempo stesso tutta la comodità necessaria per muoversi in totale comfort e ballare tutta la notte.

Se l’evento a cui dovete partecipare richiede il massimo del formalismo e dell’eleganza, potete declinare le “vibes” scintillanti di Gigi Hadid in una sontuosa versione da sogno. Parliamo dell’abito lungo a sirena firmato Celanisai, un vero e proprio abito da ballo pensato per lasciar trasparire un’eleganza brillante e un’attitudine da vera diva del red carpet.

Celanisai Abito lungo a sirena rosa glitter

Questo spettacolare modello unisce una silhouette a sirena a una cascata di paillettes luminose pronte a catturare ogni flash. Realizzato in materiali pregiati come il tulle scintillante, il raso o lo chiffon decorato, l’abito offre un perfetto equilibrio tra comfort e teatralità: la vestibilità è magnificamente aderente nella parte superiore per esaltare il punto vita, mentre la gonna fluisce morbida verso il basso, garantendo la massima libertà di movimento per muoversi e ballare con grazia.I dettagli fanno la differenza e regalano un effetto drammatico assicurato:incornicia il décolleté in modo sexy ma raffinato, mentre lo spacco laterale profondo e il design con coda lunga completano un look a dir poco magnetico.

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