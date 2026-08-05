La coppia è stata avvistata con al dito delle fede nuziali e l’ipotesi è che Gigi Hadid e Bradley Cooper siano già da tempo marito e moglie

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IPA Bradley Cooper e Gigi Hadid

Nella vita vera, il segreto accende il desiderio. Le relazioni clandestine di cui nessuno è a conoscenza sono un gioco ad alto tasso d’adrenalina che quasi mai si trasforma in qualcosa di serio. A Hollywood, è il contario. La riservatezza è l’unico atteggiamento che permette a una coppia di crescere e sopravvvere allo scorrere del tempo. Nello showbiz, se una coppia vuol resistere, deve essere segreta, lontana da paparazzi, gossip e malelingue. E nessun amore è più nascosto di quello tra Bradley Cooper e Gigi Hadid, assieme da anni senza neppure una foto ufficiale e, adesso, persino marito e moglie, anche stavolta senza dire niente. A parlare sono gli anelli che portano al dito.

Gigi e Bradley, al dito spuntano le fedi

Due sottili anelli in oro, identitici, indossati all’anulare sinistro. Sembra la descrizione che sul dizionario si trova alla voce “fede nunziale”. È ciò che Bradley Cooper e Gigi Hadid indossavano durante il loro ultimo viaggio a Parigi. Ci sono voluti occhi attenti (e indiscreti) per accorgersene, la coppia tra le più belle di Hollywood non ha fatto sfoggio alcuno dei nuovi gioielli coordinati. Erano in vacanza a Parigi, passeggiavano in tuta per il centro, e le (presunte) fedi le tenevano al dito con assolutazza naturalezza e altrettanta nonchalance.

Che i piccioncini siano volati a Parigi, la città più romantica del mondo, proprio per sposarsi? Che abbiano detto sì con la Torre Eiffel sullo sfondo? Sono diventati marito e moglie mangiando un croissant? Le nostre, e quelle di tutti, non sono che supposizioni. Gigi sui social è a dir poco attiva – tra le top model più seguite al mondo vanta oltre 70 milioni di follower – e non manca di mostrare ai fan gli aspetti anche più intimi della propria quotidianità. Tutti tranne Bradley.

Dell’attore premio Oscar, sui social di Gigi non c’è traccia. Nessun selfie di coppia, nessun bacio al tramonto. Bradley non spunta neppure nel carosello dedicato alla grande festa di compleanno della modella. Però a Parigi erano assieme, come lo sono stati per le strade di New York e al matrimonio di Taylor Swift. Entrambi in tuta, si sorridevano sereni, senza neppure il bisogno di tenersi per mano, come una qualsiasi coppia complice e affiatata. A Parigi indossavano entrambi quelle che hanno tutta l’aria di essere fedi nuziali, e – almeno secondo noi – quei due l’hanno fatta a tutti: sono marito e moglie, ma non ce lo diranno mai.

La coppia più riservata di Hollywood

Zendaya e Tom Holland non hanno permesso ad alcun fotografo, neppure amatoriale, di presenziare al proprio matrimonio, ma che un matrimonio ci sia stato, ce l’hanno (seppur velatamente) confermato. Emma Roberts ha mostrato nient’altro che l’abito da sposa, ma il messaggio è chiaro. Bradley Cooper e Gigi Hadid no, loro sono la coppia più riservata di Hollywood. “Mi sento davvero fortunata, lo stimo moltissimo come creativo”: questa è l’unica dichiarazione di Gigi sulla loro relazione.

I due stanno assieme, presumibilmente, dall’ottobre 2023. Pare si siano conosciuti a una festa di compleanno per bambini, a cui erano invitati i figli di entrambi. Pare anche che sia una storia nata già serissima, con i piccoli come priorità assoluta. Gigi è mamma di Khai, 5 anni, nata dal fidanzamento con Zayn Malik degli One Direction; Cooper è papa di Lea, 8 anni, figlia di Irina Shayk. La proposta di matrimonio, forse, è arrivata in occasione del compleanno di lei, in presenza della famiglia al completo. E, stando alle foto di Parigi, lei sembra aver detto sì.