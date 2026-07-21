Beautiful, le anticipazioni del 22 luglio 2026: Hope viene sorpresa da una notizia insperata

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 22 luglio 2026

Ridge e Li parlano della salute di Taylor. Grace ha appurato che non soffre di insufficienza cardiaca, ma della sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che lei veda un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto, specialmente con Brooke e con i propri figli. Li incoraggia Ridge a rispettare il volere della donna, nonostante lui si senta a disagio a nascondere la verità a Brooke. Poco dopo, proprio lei interrompe la loro conversazione e, sebbene Ridge riesca a sviare il discorso su Luna e Poppy, Brooke percepisce una tensione insolita. Nel frattempo, Carter convoca Hope per darle una notizia insperata: le proiezioni di “Hope for the Future” sono in crescita. Il clima professionale si trasforma presto in un’intensa confidenza personale. I due scoprono di avere molto in comune, avendo entrambi vissuto relazioni fallimentari.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.