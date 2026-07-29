Beautiful, le anticipazioni del 30 luglio 2026: Taylor crolla e cede alle richieste di Ridge

Ridge è sempre più preoccupato per la salute di Brooke e le consiglia di rivolgersi a una guaritrice: trama di Beautiful del 30 luglio

IPA Beautiful, Taylor e Ridge

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 luglio 2026

Brooke è sempre più preoccupata per il tempo che Ridge sta dedicando a Taylor e, confidandosi con Eric, teme che Taylor voglia riavvicinarsi a lui nonostante le promesse. Eric cerca di rassicurarla ricordando che Ridge ha scelto Brooke e che Taylor fa parte della famiglia. Nel frattempo Taylor continua a nascondere ai più la recente diagnosi di ‘sindrome del cuore spezzato’: solo Ridge e Li conoscono la verità. Per aiutarla, Ridge organizza un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale. Taylor, inizialmente scettica, accetta la seduta per rispetto e fiducia verso Ridge; Shandra suggerisce tecniche di meditazione, respirazione e guarigione energetica, spiegando come il trauma emotivo possa bloccare il flusso di energia e influire sul benessere fisico ed emotivo. La vicenda alimenta tensioni e preoccupazioni in famiglia, mentre Ridge prova a trovare modi concreti per sostenere Taylor.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.