Beautiful, le anticipazioni del 6 agosto 2026: Hope preoccupata per l’elemento mancante

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 6 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 agosto 2026

La puntata si concentra sui contrasti che emergono negli uffici della Forrester. Steffy rimprovera Ridge per non averla messa al corrente del fatto che Taylor pensava di essere in punto di morte; Ridge spiega che è stata la stessa Taylor a chiedergli di mantenere il segreto. Tra i protagonisti si scherza sulla seduta di guarigione olistica e sul riallineamento dei chakra guidato da Shandra, con riferimento al rituale “Yab-Yum” durante il quale Brooke aveva sorpreso Ridge e Taylor in un momento intimo. Ridge avrebbe poi spiegato la situazione a Brooke, ottenendo il suo perdono dopo una chiarificazione privata, cosa che lascia Steffy scioccata. Nel frattempo Hope è preoccupata per una chiavetta USB scomparsa e si confida con Liam, che cerca di rassicurarla e si offre di occuparsi della piccola Beth mentre lei affronta una riunione importante.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.