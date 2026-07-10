Beautiful, le anticipazioni dell’11 luglio 2026: Hope in apprensione, potrebbe cambiare tutto

Hope è in apprensione per il ritorno di Taylor, temendo che possa sconvolgere l'equilibrio tra Brooke e Ridge: la trama di "Beautiful" dell'11 luglio

Ansa Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope è in apprensione per il ritorno di Taylor, temendo che possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Ecco le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 11 luglio 2026

Alla Forrester, Hope è in apprensione per il ritorno di Taylor, temendo che possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy rassicura tutti dicendo che non intende intromettersi, ma crede che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme. Anche se non lo dichiara apertamente, Taylor nutre ancora sentimenti per Ridge. Brooke percepisce qualcosa nell’aria, ma decide di mantenere buoni rapporti con Taylor per il bene delle famiglie e, nello stesso tempo, è entusiasta perché sta per girare un video per la linea ‘Brooke’s Bedroom’. Nel frattempo Will va alla Forrester per trovare sua madre e incontra R.J.: i due parlano della recente sorpresa legata a Luna e Will confida che potrebbe valutare di lavorare alla Forrester anziché con il padre, una notizia che non sembra incontrare l’entusiasmo di R.J..

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.