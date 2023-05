Rosalinda Cannavò diventa stilista: bikini e abiti ultra femminili e avvolgenti

Fonte: Ufficio stampa SHEIN Rosalinda Cannavò, stilista per SHEIN

Rosalinda Cannavò si è ispirata a Coco Chanel per creare la sua capsule collection con SHEIN. “La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza”, sosteneva la leggendaria stilista. Partendo da qui, Rosalinda ha deciso di realizzare una collezione che sia sinonimo di semplicità. I colori delicati e le linee morbide e romantiche che avvolgono tutte le forme del corpo, sono pensate per valorizzare ogni donna, senza distinzioni di taglia o di budget.

Rosalinda Cannavò firma la sua collezione per SHEIN

È così che è nata la capsule collection di SHEIN X Rosalinda Cannavò che offre un’ampia selezione di capi versatili, ideali per essere indossati in qualsiasi occasione, come i completi a due pezzi e la jumpsuit, pensati per classici look da ufficio, arricchiti da dettagli che li rendono eleganti e casual allo stesso tempo; oppure proposte adatte sia a momenti formali sia a fantastici weekend fuoriporta.

Perfetti i vestiti in raso con plissé, ideali per un look davvero glamour da sfoggiare a qualsiasi party, così come sono semplicemente deliziosi i top corti da abbinare a pantaloni morbidi o le canotte che lasciano scoperte le spalle.

Nella collezione troviamo anche mini dress dai colori carichi, come il blu elettrico e il rosso. O delle gonne a peplo che sono ideali per le occasioni più eleganti e chic. Gli shorts sono un altro elemento di tendenza: bianchi abbinati a un top e a una cintura d’oro sono magnifici e ultra femminili. E per la sera blusa in seta monospalla e minigonna sono d’obbligo. Questa capsule è disponibile in un range di size che varia dalla XS alla 4XL.

Rosalinda Cannavò, il beachwer tra bikini e costumi interi

Rosalinda Cannavò pensa anche al beachwear. Proponendo sia costumi interi che bikini, ma anche cover-up per un total look da spiaggia. Le colorazioni e i pattern seguono le tendenze contemporanee, proponendo i fashion trend più desiderati. Troviamo quindi il classico costume intero nero, reso però più femminile da una bordatura arricciata e molto sensuale grazie alla scollatura profonda. Il rosa confetto diventa audace con le giuste proporzioni e non manca l’ispirazione animalier.

Per i bikini l’attrice predilige i colori tenui e neutri, spaziando dal verde al nero. Reggiseni con spalline incrociate o a fascia monospalla, slip minimal e classici: i modelli sembrano essere stati creati appositamente per soddisfare ogni gusto e ogni esigenza.

Rosalinda Cannavò, nota anche come Adua del Vesco, ha condiviso sul suo profilo Instagram un’anticipazione della sua collezione e i fan sono letteralmente impazziti: “Super!!! Stupenda❤️❤️❤️”, “Meravigliosa”, “Difficile scegliere tra tutti gli outfit, son tutti belli 😍”, “Look stupendo e raffinato”. Qualcuno ha già fatto shopping: “Io ho acquistato un costume della tua collezione”.