“Verissimo”, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dall’anello ai figli: “Siamo già una famiglia”

Dal Grande Fratello VIP al sogno di avere dei figli, questa è in breve la storia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Un amore nato sotto l’occhio attento delle telecamere, ma che ha saputo resistere alla prova del tempo.

Due anni fianco a fianco, progettando un futuro che è già qui e non vedono l’ora di concretizzare: “All’esterno ci siamo trovati e, in pratica, abbiamo subito iniziato a convivere, diventando inseparabili”.

Il grande amore di Rosalinda Cannavò

Il GF VIP ha senza dubbio portato tanta luce nella vita di Rosalinda Cannavò, che si gode a pieno la storia d’amore con Andrea Zenga.

Una relazione che prosegue a gonfie vele, con i due che hanno già allargato la famiglia, come ammesso a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. Non si tratta però di un bambino, non ancora almeno, bensì di un cane, un piccolo carlino che “viene trattato come un principe”.

A maggio 2022 hanno fatto un altro grande passo, prendendo casa insieme, certi del fatto d’essere l’uno la persona giusta per l’altra, e viceversa. Rosalinda Cannavò si è trasferita a Milano per amore, ammettendo d’essersi di fatto trasferita nell’appartamento di lui subito dopo il reality.

Si tende a credere che tutto ciò che accada in televisione sia frutto di una sceneggiatura, ma nulla potrebbe essere più vero di questo. Al tempo del primo incontro, lei era reduce da un periodo molto complesso della sua vita: “Stavo cercando di ricostruire me stessa e ho trovato una persona che non mi ha mai giudicata, senza ascoltare cosa altri dicessero di me”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: matrimonio e figli

Uno dei punti chiave del grande amore con Andrea Zenga è rappresentato dal fatto che lui ignorasse il passato di Rosalinda Cannavò.

Ha imparato a conoscerla in prima persona, per esperienza diretta, senza il filtro offerto da racconti altrui. Ha spiegato come non abbia mai voluto forzarla nel raccontare quanto accaduto, dandole tempo, ascoltandola e, soprattutto, accettandola.

Il carlino che hanno preso in coppia li sta preparando alla grande sfida: diventare genitori. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non vedono l’ora di diventare genitori, magari anche prima di poter celebrare il loro matrimonio e dirsi ufficialmente marito e moglie.

Vi è però già un anello, anche se non si tratta di un regalo legato a una proposta, bensì di un dono per il primo anniversario. Hanno spiegato di non star pensando alle nozze attualmente, perché si sentono già una famiglia.

Quel passo arriverà, come ha spiegato Zenga, che sottolinea coma sia certo d’aver trovato la donna della sua vita. Il desiderio più grande, al momento, è quello di diventare genitori e lui ha le idee chiare in mente.

“Il mio sogno è quello di avere una bambina e di costruire una famiglia insieme”. Rosalinda, ridendo, gli ha ricordato come non si possano programmare certe cose, per poi dire la sua in merito al matrimonio.

“Per me è qualcosa di molto importante ma non credo sia quello a definire una coppia una famiglia. Noi, nel nostro piccolo, lo siamo già. Quello sarà un di più”.