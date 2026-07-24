Beautiful, le anticipazioni del 26 luglio 2026: Steffy mette scompiglio alla Forrester

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Finn, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:59 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 26 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 luglio 2026

Alla Forrester, Steffy e Ridge parlano come al solito di Taylor. Steffy ha promesso che non si intrometterà mai più nei rapporti tra i genitori, ma è preoccupata per la madre perché sente che le sta nascondendo qualcosa. Fa il terzo grado al padre, ma Ridge non le dice niente e la esorta a godersi la presenza della madre senza fare troppe domande. Alla fine Steffy non resiste e gli chiede ancora una volta perché non torni insieme a Taylor. Brooke è passata a trovare la sorella, ma trova Eric da solo e chiacchiera con lui. Eric è preoccupato per lei perché teme che il ritorno di Taylor la metta in difficoltà. Ma Brooke lo rassicura, ormai è sicura dei sentimenti che Ridge prova per lei. E poi è fermamente decisa a stabilire un buon rapporto con Taylor, per il bene di tutta la famiglia. Teme solo che Steffy voglia immischiarsi di nuovo, e ne ha la conferma quando torna alla Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.