Beautiful, le anticipazioni del 17 luglio 2026: Steffy le prova tutte ma Taylor tiene il suo segreto

Ufficio stampa Mediaset Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy vuole Taylor vicina, ma la donna si tiene stretto il suo segreto. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 luglio 2026

Taylor ha rivelato a Ridge di soffrire di una insufficienza cardiaca terminale. Lui rifiuta di arrendersi e insiste affinché lei si sottoponga a nuove visite specialistiche. Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la loro futura consuocera poiché è la madre di Paris. Intanto Steffy parla di Taylor con Brooke, spiegando quanto sia importante averla di nuovo vicina alla famiglia. Brooke sostiene che Taylor abbia bisogno di stare con le persone che la amano e cerca di rafforzare il nuovo clima di pace. Steffy, sorpresa dalla serenità della conversazione, ammette che entrambe condividono l’amore per Ridge e il desiderio di vedere Taylor felice. Katie incoraggia il figlio Will a fare uno stage alla Forrester Creations.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.