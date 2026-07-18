Beautiful, le anticipazioni del 20 luglio 2026: Steffy e Liam di nuovo vicini per Taylor

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Steffy e Liam

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 20 luglio 2026

Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. Taylor rifiuta immediatamente la diagnosi, considerandola assurda e poco credibile. Ridge cerca di convincerla ad ascoltare le spiegazioni della dottoressa. Grace descrive i sintomi e rassicura Taylor sul fatto che la malattia sia curabile. Nonostante ciò, Taylor si sente umiliata dall’idea che il suo problema possa avere origini emotive. Steffy e Liam parlano del ritorno di Taylor a Los Angeles e della felicità dei nipoti nel riaverla accanto. Steffy è convinta che sua madre abbia finalmente capito quanto sia importante stare vicino alla famiglia. Liam nota che Taylor sembra diversa e più intenzionata a restare.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.