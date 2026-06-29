Manuela Arcuri, top sheer e ricami rossi: al Carnevale sull’acqua di Comacchio è pura seduzione

IPA Manuela Arcuri, 10 look che hanno fatto la storia (ed esaltato la sua bellezza mediterranea)

Manuela Arcuri torna a fare ciò che le riesce con più naturalezza: catturare l’attenzione senza rincorrerla. Al Carnevale sull’acqua di Comacchio, dove le barche allegoriche trasformano i canali in una passerella notturna e il pubblico aspetta che la città si accenda di riflessi, l’attrice è arrivata con un look costruito per dialogare con la scena. Nero, rosso, trasparenze e un tocco floreale nei capelli: non il solito abito da ospite d’onore, ma un piccolo esercizio di seduzione molto consapevole.

Madrina dell’edizione estiva della manifestazione, Arcuri ha raggiunto l’area dei Trepponti a bordo di una tradizionale imbarcazione, entrando letteralmente dentro il racconto dell’evento anziché limitarsi a presenziarvi. Il Carnevale sull’acqua di Comacchio, appuntamento che anima il centro storico con parate di barche illuminate, gruppi mascherati, musica e spettacoli, ha scelto proprio lei come volto della serata.

Manuela Arcuri a Comacchio, il nero non è mai stato così teatrale

C’è un motivo per cui il nero continua a essere il colore preferito di chi vuole sentirsi elegante senza diventare invisibile: non chiede il permesso, ma lascia spazio ai dettagli. Manuela Arcuri lo ha interpretato attraverso una silhouette che ha qualcosa di scenografico, quasi da personaggio entrato in scena all’ultimo atto di un’opera.

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Il look è composto da un top nero dall’effetto sheer, con maniche trasparenti e scollo morbido, che lascia intravedere la struttura sottostante senza scivolare nell’eccesso. La trasparenza qui non è usata come espediente facile: è un velo leggero che alleggerisce la parte superiore del corpo e rende l’insieme più dinamico, soprattutto in un contesto all’aperto e vicino all’acqua, dove le luci cambiano continuamente la percezione dei materiali.

A rendere il top memorabile sono i grandi ricami rossi applicati sul busto e sulle maniche. Non piccoli dettagli decorativi, ma motivi importanti, pieni, quasi tridimensionali. Il rosso acceso emerge dal nero come una fiamma su uno sfondo di velluto e porta immediatamente il look lontano dall’idea del classico completo da cerimonia. È una scelta molto precisa: il ricamo dà carattere, suggerisce una femminilità intensa e aggiunge una dimensione quasi cinematografica all’outfit.

Il dettaglio del fiore rosso che cambia tutto

A fare la differenza, però, è soprattutto l’accessorio che incornicia il volto. Tra i capelli raccolti in una piega morbida, con ciocche lasciate libere lungo il viso, compare un grande fiore rosso. È un richiamo diretto ai ricami dell’abito, ma non si limita a coordinare la palette: porta dentro il look un immaginario preciso, tra , femminilità mediterranea e diva da cinema italiano.

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Il fiore tra i capelli può essere una scelta rischiosa. Basta poco perché diventi un dettaglio da costume o, peggio, un’idea un po’ datata. Qui invece funziona perché non è accompagnato da troppi altri elementi. Il raccolto resta sobrio, il make-up punta sugli occhi con matita scura e ciglia ben definite, mentre le labbra hanno una tonalità rosa naturale e luminosa. Il risultato è intenso ma non costruito con il righello.

Anche gli orecchini scelti da Manuela Arcuri lavorano nella stessa direzione. Pendenti, brillanti, visibili ma non invasivi, aggiungono un riflesso prezioso vicino al volto. Non serviva altro: niente collane importanti, niente bracciali ingombranti, nessun accessorio deciso a rubare attenzione all’abito. Quando ci sono trasparenze, ricami e un fiore rosso così pieno, la regola migliore è lasciare respirare la figura.

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