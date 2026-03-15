Manuela Arcuri, già raggiunto l’accordo dopo la separazione: merito dell’avvocato di Totti

L'attrice ha raggiunto l'accordo per la separazione con il produttore Giovanni Di Gianfrancesco: 6mila euro al mese e la villa a Roma

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IPA Manuela Arcuri

È ufficialmente finito il matrimonio di Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco: nessuna battaglia legale per la coppia dopo la separazione, nessuno scontro in tribunale. Per la coppia un’intesa consensuale che regolerà sia gli aspetti economici che quelli familiari. Ecco i dettagli dell’accordo di separazione, seguito dall’avvocato Antonio Conte, professionista già noto per aver gestito alcune delle separazioni più mediatiche degli ultimi anni, tra cui quella di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Manuela Arcuri, i dettagli dell’accordo di separazione

Nessuna battaglia legale, niente scontri all’ultimo sangue in tribunale: hanno deciso di separarsi in modo consensuale Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco, raggiungendo un accordo. L’uomo ha accettato di pagare un assegno di mantenimento mensile da 6mila euro, più una serie di spese ordinarie e straordinarie per il figlio 11enne Mattia.

Il ragazzino resterà con la madre nella villa che finora è stata residenza della famiglia, a Roma sud, ma l’affido sarà condiviso fra i genitori: una decisione presa di comune accordo visto che per il suo lavoro il produttore è spesso in viaggio e avrebbe difficoltà a garantire una presenza costante.

Nonostante la separazione, entrambi hanno deciso di mantenere un equilibrio familiare per il figlio, evitando tensioni e procedimenti giudiziari lunghi che ne avrebbero minato la serenità. A seguire l’accordo l’avvocato dell’attrice Antonio Conte, lo stesso di Francesco Totti nella causa contro l’ex moglie Ilary Blasi, e anche dell’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales nella separazione dall’ex Raoul Bova.

I motivi della separazione

Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri aveva confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice aveva raccontato la fine del suo matrimonio dopo più di quattordici anni d’amore e un figlio.

“Abbiamo preso questa decisione perché purtroppo le cose nella vita cambiano. Io non me lo sarei mai immaginato, ho sempre creduto nella famiglia, nell’amore. Ho genitori separati e non avrei mai voluto far vivere a Mattia questo dolore ma purtroppo è successo”, ha raccontato Manuela poco tempo fa ai microfoni di Verissimo.

Stando alla versione dell’attrice, a contribuire alla fine della storia sarebbero state numerose incomprensioni e le mancanze di attenzioni: “Io e Giovanni ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi avevamo bisogno, ci siamo dati per scontati. E quando dai per scontato un po’ tutto è l’inizio della fine”.

Nessun tradimento nella coppia, ma la consapevolezza di essere diventati “più amici e genitori che moglie e marito. È stato un errore non averne parlato subito, quando abbiamo iniziato a sentirci distanti, siamo andati avanti come se nulla fosse. Ho capito che bisogna parlare quando ci sono dei problemi”.

A deluderla però delle amiche che non si sono rivelate tali: “Ho raccontato della crisi e loro si sono avvicinate a Giovanni. Mi hanno tradito. Anche gli amici uomini si sono allontanati quando hanno capito che non c’era più la situazione di prima”. Adesso la priorità è la serenità del figlio: “Cerchiamo di fare il possibile affinché a Mattia non manchi nulla”.