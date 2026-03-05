Le foto scattate a Dubai non sono una prova della pace fatta tra moglie e marito: l'attrice è a un passo dalla separazione e, di fatto, single

Per un po’ si era parlato di crisi superata e ritorno di fiamma tra Manuela Arcuri e suo marito Giovanni Di Gianfrancesco. Le immagini che mostravano la famiglia a Dubai, sul finire di febbraio, avevano fatto ben sperare i fan della showgirl e attrice. La speranza che la coppia avesse trovato il modo di ricongiungersi era legata soprattutto al figlio di 11 anni, Mattia. Le tensioni degli ultimi mesi, però, non hanno lasciato terreno fertile, anzi.

Matrimonio finito

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che svela la realtà dei fatti dietro l’apparenza del viaggio. Se è vero che la coppia è stata insieme negli Emirati, ciò non vuol dire che abbiano trovato il modo di riconciliarsi.

Come dimenticare i messaggi roventi pubblicati dall’attrice negli scorsi mesi. Certe emozioni permangono, eccome, al netto della necessità di trovare il modo di relazionarsi in maniera civile per il bene del figlio.

Le nuove foto non hanno cambiato di una virgola la situazione. Il settimanale sottolinea come la separazione starebbe proseguendo senza alcun ostacolo. Nessun lieto fine all’orizzonte, se non quello garantito dalla fine di una relazione che non funzionava più come un tempo.

Il motivo del viaggio a Dubai

È difficile pensare di cimentarsi in un viaggio di coppia nel bel mezzo di una separazione. È giustificato il pensiero di molti fan, che pensavano la bufera fosse ormai passata. Oggi ribadisce come la vacanza sia stata organizzata esclusivamente per il bene del figlio Mattia.

Giovanni Di Gianfrancesco si trovava a Dubai per alcune operazioni immobiliari, e avrebbe deciso di portare con sé il piccolo. Sappiamo che l’uomo è impegnato in due ambiti ben distinti, cinema e costruzioni. Aveva a disposizione del tempo da poter trascorrere con suo figlio e ne ha approfittato.

Manuela Arcuri era ovviamente d’accordo ma, di colpo, ecco la richiesta che ha cambiato le carte in tavola. Il bambino avrebbe espresso il desiderio d’avere anche sua madre al fianco. L’ex coppia ha dunque mantenuto un clima sereno proprio per evitare di turbare Mattia. Al netto delle apparenze, però, avrebbero alloggiato in camere separate. La civiltà dei rapporti è un conto, i sentimenti romantici sono ben altra cosa.

Perché Manuela Arcuri divorzia

La storia d’amore tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sembrava destinata a durare per sempre. Insieme dal 2010, la coppia si è sposata nel 2022, dopo aver accolto il figlio Mattia nel 2014.

Una favola di colpo spezzata, con nessuna chance di fare passi indietro. Nei messaggi pubblicati su Instagram, l’attrice aveva fatto menzione a bugie, ferimenti e tradimenti: “Chi ti ama non ti usa”. Gli indizi lasciano pensare a un’infedeltà da parte dell’ormai ex compagno di vita. Qualcosa che il tempo potrà aiutare a superare ma, di fatto, nessun perdono sarà offerto da parte della Arcuri.