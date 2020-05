Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, il compagno di Manuela Arcuri

editato in: da

Si chiama Giovanni Di Gianfrancesco il grande amore nella vita di Manuela Arcuri. L’attrice è stata legata per diversi anni al calciatore Francesco Coco, dopo la rottura ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore che l’ha resa mamma di Mattia.

Molto riservato e lontano dai riflettori, Giovanni ha costruito con Manuela Arcuri una splendida famiglia. L’unica sua apparizione pubblicato risale a qualche tempo fa, quando venne ospitato nello studio di Domenica In da Mara Venier. Allergico ai gossip e alle interviste Di Gianfrancesco è innamoratissimo dell’attrice ed ex di Gabriel Garko.

Da qualche anno la Arcuri si è allontanata dal mondo della tv e del cinema per trascorrere più tempo con il figlio e il compagno. “L’ho cercato per due anni, è stato super voluto – ha raccontato lei -. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più […] Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare – ha svelato Manuela -, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me”.

L’arrivo di Mattia nel 2016 ha reso ancora più solida e bella l’unione fra la Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Un amore che dura da oltre dieci anni e che presto potrebbe portare la Arcuri all’altare. “Noi all’inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio – ha svelato Manuele a Vieni Da Me, parlando delle nozze -, per me soprattutto la cosa più importante era avere Mattia e diventare mamma, quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo. Poi una volta che è nato ovviamente sei presa da mille cose ed è passato in secondo piano però non escludo che le nozze non le faremo, perché è uno dei miei sogni“.

La Arcuri ha confessato comunque di sognare il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: “Essendo una donna vorrei che quel giorno fosse uno dei più belli della mia vita – ha rivelato a Caterina Balivo -, indossare un abito meraviglioso, fare una grande festa con gli amici, i parenti, le persone che ci vogliono bene, è comunque nei nostri progetti, non sarà una cosa imminente ma lo faremo”.