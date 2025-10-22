Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

L’amore tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco è ormai giunto al capolinea. Il matrimonio tra i due sarebbe in fase di archiviazione, con la separazione ormai già concretizzata, almeno per quanto concerne la quotidianità reciproca.

Gossip lanciato dal direttore del settimanale Oggi, che ha sottolineato come a 3 anni dalla celebrazione delle nozze si siano separate le strade dell’attrice e dell’imprenditore.

Manuela Arcuri è single

Se è vero che il matrimonio è stato celebrato nel 2022, di certo i due non stavano insieme da appena tre anni. Il loro è stato infatti amore durato ben 15 anni. Al novero delle coppie giunte al capolinea, dopo Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, si aggiungono dunque Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Una notizia che rattrista soprattutto perché i due avevano avuto un figlio nel 2015, Mattia, che ha oggi 10 anni.

La rivelazione in campo gossip è stata lanciata durante La Volta Buona: “Lo ha quasi comunicato. Ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo amore sia finito. Stiamo cercando di capire il perché. Dispiace a maggior ragione quando c’è un bambino”.

Al momento non sono stati forniti dettagli e non sono giunte notizie ufficiale da parte dei diretti interessati. Considerando però le recenti apparizioni di Manuela Arcuri proprio sul divano di Caterina Balivo, non si esclude che nelle prossime settimane possa sceglie il salotto Rai per confidarsi.

Indizi social

Al netto di questa rivelazione, sono stati riconsiderati alcuni post Instagram dell’attrice. A inizio ottobre aveva pubblicato un post con una scritta nera su sfondo rosa: “Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima ti amarti, ti rispetta”.

Ovvio che tutto ciò abbia spinto molti utenti a ipotizzare un tradimento subito da parte della Arcuri, che alla scritta aveva aggiunto una caption di grande impatto: “Non mi sento di aggiungere una parola in più. Questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero, posso dire che, eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”.

La profonda crisi non è però qualcosa nato a ottobre, anzi. Basti pensare a quello precedente, sulla stessa scia, pubblicato il 23 settembre: “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente! Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti”.

E anche in questo caso una caption molto dolorosa: “Questo giorno prima o poi arriva, senza preavviso. (…) Si presenta nella tua vita e ti lascia la profonda consapevolezza della realtà. Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato questo giorno. Ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto”.