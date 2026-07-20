Beautiful, le anticipazioni del 21 luglio 2026: la verità sulla malattia di Taylor svelata

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Ufficio stampa Mediaset Taylor e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 21 luglio 2026

La puntata trasmessa martedì 21 luglio vede al centro Taylor, che riceve i risultati degli esami da Grace: non si tratta di insufficienza cardiaca ma della cosiddetta sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. Taylor rifiuta la diagnosi, considerandola inaccettabile, mentre Ridge cerca di convincerla ad ascoltare le spiegazioni della dottoressa. Grace descrive i sintomi e rassicura che la sindrome è curabile, ma Taylor si sente umiliata dall’idea che le origini del suo malessere siano emotive.

Accanto a questo nucleo drammatico emergono reazioni familiari: Steffy e Liam commentano il ritorno di Taylor a Los Angeles e la gioia dei nipoti, notando però che Taylor appare diversa e più intenzionata a restare vicino alla famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.