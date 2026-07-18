Beautiful, le anticipazioni del 19 luglio 2026: i dubbi di Ridge sulla salute di Taylor

Taylor non sta bene e Ridge ha deciso di restare al suo fianco: trama di "Beautiful" del 19 luglio

Ufficio Stampa Mediaset Taylor e Ridge in Beautiful

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 19 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 19 luglio 2026

Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a fare un controllo da Grace, visto che, come le aveva prescritto il suo medico in Europa, avrebbe comunque dovuto fare ulteriori accertamenti per l’insufficienza cardiaca una volta tornata negli Stati Uniti. Ma Ridge non è convinto di quella diagnosi ed è convinto che Grace potrà aiutarli a risolvere ogni dubbio. Nell’attesa del risultato degli esami, Taylor è preoccupata, sa bene che le brutte notizie sono sempre in agguato. Ma Grace li rassicura: dal test degli enzimi cardiaci non risultano valori fuori norma, Ridge è stupito, mentre Taylor è incredula. Secondo Grace, Taylor soffre di una patologia che mima i sintomi dell’infarto: la sindrome del cuore spezzato. Ridge ne ha sentito parlare, ma la riteneva una diceria. Grace però è sicura di ciò che dice: la sindrome esiste, ed è quello di cui soffre Taylor.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.