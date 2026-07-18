Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 luglio 2026

Ufficio Stampa Mediaset Brooke

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 19 al 25 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha messo al centro la salute di Taylor e il risvolto emotivo della sua condizione: dopo gli esami eseguiti da Grace, si è scoperto che non c’è insufficienza cardiaca ma una diagnosi di sindrome del cuore spezzato, una patologia legata a un forte stress emotivo che ha lasciato Taylor sconcertata e umiliata. Ridge si è mostrato determinato a fare chiarezza e a convincerla a seguire un percorso terapeutico, mentre Taylor pretende che la questione rimanga riservata, soprattutto con Brooke e i figli. Intorno a questo nucleo si sviluppa la tensione familiare, con Steffy e Liam che commentano il ritorno e l’apparente volontà di Taylor di restare più vicina alla famiglia. Sul fronte professionale, Carter porta a Hope la buona notizia dell’aumento delle proiezioni per “Hope for the Future” e tra i due nasce un’intesa sempre più personale, che culmina in confessioni sentimentali. Infine, Steffy e Finn vivono momenti di serenità familiare, riflettendo su quanto gli ostacoli superati abbiano rafforzato il loro legame.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Segreto medico e terapia: la vicenda della sindrome del cuore spezzato di Taylor proseguirà con la pressione di Ridge perché lei accetti un aiuto terapeutico, mentre Taylor insiste per mantenere il segreto e proteggere la famiglia da preoccupazioni.

– Tensione familiare nascosta: la necessità di riservatezza di Taylor crea inquietudine e sospetti, soprattutto in Brooke, che percepisce una tensione insolita tra i coniugi e cercherà risposte su ciò che viene taciuto.

– Un nuovo rapporto che sboccia: l’avvicinamento tra Hope e Carter continua a evolvere: dalle buone notizie professionali al confronto intimo, si apre la possibilità di un legame sentimentale più profondo che cambierà le dinamiche personali di entrambi.

– Ritorno alla normalità per alcuni: Steffy e Finn vivono un periodo di serenità familiare e riflettono su quanto il confronto con le minacce esterne abbia rafforzato il loro rapporto, offrendo momenti di rassicurazione in famiglia.

– Equilibrio tra lavoro e affetti: la crescita delle proiezioni di “Hope for the Future” rilancia il progetto professionale di Hope e Carter, ma mette anche in luce come carriera e relazioni personali possano influenzarsi reciprocamente.