Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 luglio 2026

La tensione tra Steffy, Hope e Finn rischia di compromettere il lavoro, il rapporto tra Will e Bill viene messo alla prova: le trame di "Beautiful" dal 12 al 18 luglio

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brook, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 12 al 18 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha visto alternarsi momenti di glamour e tensione. Il lancio del video promozionale di “Brooke’s Bedroom”, con la partecipazione speciale di J.J., ha portato alla Forrester Creations un’atmosfera seducente e molte emozioni: Finn è entusiasta dell’incontro con il cantante, Hope osserva la scena con partecipazione e l’evento alimenta la gelosia di Steffy, sempre più convinta che Hope nutra ancora sentimenti per Finn. In ufficio Carter propone una collaborazione fra “Hope for the Future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la nuova linea di Hope e lascia intendere che lei potrebbe posare come modella di lingerie, riaprendo temi sulle relazioni interne al lavoro. Sul fronte familiare, Will e Katie discutono delle scelte amorose di Bill e della rapidità con cui Poppy e Luna sono state integrate nella famiglia, suscitando preoccupazione nel giovane Will. Sul versante medico ed emotivo, Taylor confida a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca e chiede che il segreto sia mantenuto; Ridge rifiuta di arrendersi e la spinge a convincerla a sottoporsi a ulteriori visite specialistiche, coinvolgendo infine la cardiologa Grace Buckingham. Tra riconciliazioni apparenti e paure nascoste, i rapporti familiari si complicano ma emergono anche sprazzi di solidarietà fra i protagonisti.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Gelosia sul set: la tensione tra Steffy, Hope e Finn rischia di compromettere il lancio glamour di “Brooke’s Bedroom”, con Steffy sempre più ossessionata dall’interesse di Hope per suo marito.

• Collaborazioni e immagine: la proposta di Carter di unire “Hope for the Future” e “Brooke’s Bedroom” apre la possibilità che Hope diventi il volto di una nuova campagna, riaccendendo discussioni su relazioni d’ufficio e mise en scène pubbliche con Thomas e altri coinvolti.

• La malattia che pesa sui segreti di famiglia: la diagnosi di Taylor e la volontà di mantenerla nascosta mettono Ridge in prima linea per cercare cure e coinvolgere la cardiologa Grace Buckingham, mentre i figli e gli amici rischiano di essere esclusi dalla verità.

• Tensioni generazionali: il rapporto tra Will e Bill viene messo alla prova dalle scelte del padre, e Katie sostiene il figlio che valuta uno stage alla Forrester Creations per ritrovare la sua strada.

• Un evento che riunisce e divide: l’arrivo del cantante J.J. e l’atmosfera seducente del video promozionale catalizzano emozioni diverse fra i protagonisti, offrendo momenti di fascino ma anche di confronto e gelosia.