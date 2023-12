Kim Basinger, un’icona mannish

Sensuale femme fatale sul grande schermo, icona di stile minimal e mannish sul red carpet: Kim Basinger, attrice simbolo degli anni '90, compie 70 anni l'8 dicembre. Ma se a renderla celebre sono stati personaggi dalla femminilità prorompente in film come '9 settimane e 1/2', nella vita quotidiana la diva australiana ha spesso sfoggiato outfit molto distanti dalla sua immagine cinematografica. Grande amante dei look androgini, Kim ha sfoggiato all'anteprima de 'Il Grande Match' un completo gessato di Ralph Lauren con tanto di orologio da taschino. Da vera fuoriclasse.