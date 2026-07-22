Beautiful, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Brooke sente crescere la tensione

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge vorrebbe che Taylor vedesse un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto. Brooke interrompe la situazione e sente crescere la tensione. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 23 luglio 2026

Giovedì 23 luglio è prevista la seconda parte dell’episodio (Ep105). Ridge e Li parlano della salute di Taylor: la cardiologa Grace ha escluso l’insufficienza cardiaca e ha diagnosticato la sindrome del cuore spezzato. Ridge vorrebbe che Taylor vedesse un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto, soprattutto nei confronti di Brooke e dei propri figli. Li invita Ridge a rispettare la volontà di Taylor, pur comprendendo il disagio di nascondere la verità.

La loro conversazione viene interrotta dall’arrivo di Brooke, che percepisce una tensione insolita nonostante Ridge provi a sviare il discorso parlando di Luna e Poppy.

Nel frattempo, sul fronte professionale, Carter comunica a Hope che le proiezioni di “Hope for the Future” sono in crescita: questa buona notizia favorisce un clima di confidenza personale tra i due, che scoprono affinità legate a relazioni passate e a esperienze sentimentali dolorose.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.