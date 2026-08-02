Beautiful, le anticipazioni del 2 agosto 2026: Brooke turbata da una scena inaspettata

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 2 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 2 agosto 2026

Brooke chiede spiegazioni a Taylor per quello che ha visto dalla finestra. Pensa che la storia della sindrome del cuore spezzato sia una presa in giro. Taylor spiega che si tratta di una vera e propria patologia, la cardiomiopatia di Takotsubo. Brooke, nonostante voglia approfondire l’argomento per conto proprio, non crede che Taylor sia così manipolatrice da mentire sulla propria salute, ma vuole anche sapere quali sono le sue intenzioni con Ridge. Non vuole che la malattia diventi un pretesto per aggrapparsi a lui. Taylor assicura che, nonostante tutto quello che la lega a Ridge, non vuole riconquistarlo e non ha bisogno di un uomo. Eric ha chiesto a Ridge di passare a trovarlo. Vuole conoscere la natura dei suoi rapporti con Taylor perché ha visto Brooke turbata per la situazione. Ridge racconta al padre tutti i dettagli; di come Taylor si credesse condannata, della diagnosi di Grace Buckingham.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.